Mercato in stallo: domani per diversi rossoblù è la chance per convincere Italiano. Sosa alla Reggiana. Da Moro a Lyko: in cerca di spazio . Con la Roma per scacciare i rumors

Roma, Inter, Monza e quasi certamente Borussia Dortmund: ecco gli esami che attende il Bologna, prima di entrare nel vivo del mercato. La dirigenza ha seminato e raccolto informazioni su molte situazioni. Sono partiti Karlsson e Corazza, in cerca di spazio, ma fino a dieci giorni dalla fine del mercato non dovrebbe succedere altro. Anche perché Pobega salterà la Roma per squalifica, El Azzouzi e Cambiaghi hanno svolto ieri per la prima volta una parte di allenamento in gruppo, ma dopo sei mesi di stop avranno bisogno di tempo per ritrovare la condizione.

Per Aebischer, invece, la ripresa slitterà verso la fine della prossima settimana o l’inizio della successiva. Visto l’alto numero di partite, insomma, il Bologna non asciugherà oltre la rosa: e dato che per motivi di lista senza uscita di over non potranno arrivarne altri, difficilmente ci saranno novità di mercato a stretto giro di posta.

Ci saranno però diversi giocatori sotto esame: Castro e Dallinga in primis. L’argentino è chiamato a dare una risposta al primo vero momento di flessione, causato dall’errore dal dischetto a Torino e dall’autogol col Verona. Dallinga cerca continuità e spazio dopo il primo gol al Toro. A Casteldebole è aperta una discussione in seno a staff tecnico e dirigenza: i 5 gol segnati in coppia dagli attaccanti raccontano che quello potrebbe essere ruolo sul quale intervenire per un immediato salto di qualità. Età, prospettive e investimenti sostenuti per loro però fanno sì che ci si divida tra chi eviterebbe un acquisto di punta e chi invece, dato l’obiettivo di tornare in Europa, in caso di occasione investirebbe. Non a caso è stato sondato Cabral (26) del Benfica, ma i 18 milioni che potrebbero scendere a 15 sono ritenuti eccessivi. E’ stato proposto Kouamè che non convince, Arnautovic ha lanciato un amo al quale il Bologna non ha abboccato.

Potrebbe uscire Moro: se non dovesse giocare con la Roma e se Ferguson, come sembra, dovesse essergli preferito in mediana, sarebbe un indizio. Un altro riguarda Urbanski, che pare sempre più fuori dalle gerarchie e attende offerte. Il croato è cercato in patria da Dinamo e Hajduk, il polacco spera in Juve o Inter o in un’offerta estera. Si attendono risposte anche da Posch, scivolato dal ruolo di titolare a terzo terzino destro: lo ha richiesto il Salisburgo e ha non ha dato l’ok: rilancio o addio, a patto che Premier e Bundes tornino a bussare alla sua porta. Anche Lykogiannis è richiesto dalla Salernitana, con Italiano che vorrebbe riabbracciare uno dei suoi fedelissimi: Biraghi. Ma il greco non pare aver voglia di cambiare e anzi spera in una chance per dimostrare il suo valore. Dalle riposte che arriveranno dipenderanno i movimenti e urgenza del Bologna, che medita rinforzi anche in mediana, tra Asllani e Arthur. Ufficiale il prestito di Joaquin Sosa alla Reggiana.

Marcello Giordano