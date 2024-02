Mercato. Pagliuca junior finirà la stagione con la maglia di Brindisi

Il mercato si è chiuso registrando un paio di aggiustamenti anche per alcuni ragazzi cresciuti nel settore giovanile e usciti in prestito per farsi le ossa. Il primo riguarda il figlio d’arte Mattia Pagliuca: aveva iniziato la stagione in prestito ad Alessandria, con Anatriello: le sole 5 gare giocate da titolare e le ultime cinque vissute da non convocato hanno portato il Bologna ha spostare l’attaccante ventunenne, che chiuderà a Brindisi, sempre in serie C, girone C. A Brindisi andrà a prendere il posto di un altro ragazzo uscito dalla Primavera: Andrea Mazia (19), capocannoniere del Viareggio due anni fa, dove con 18 reti ha battuto il record di Immobile. Mazia è rientrato dal prestito al Brindisi per poi essere girato alla Recanatese, altra formazione di serie C. Il tutto senza dimenticare il passaggio di Joaquin Sosa al Montreal.

m. g.