Calciomercato chiuso: gli acquisti del Bologna

Bologna, 1 febbraio 2024 – Il Bologna chiude il mercato di gennaio con due attaccanti e un difensore in più. Castro, Ilic e Odgaard sono gli acquisti invernali di Sartori e Di Vaio, a fronte delle uscite di Bonifazi (al Frosinone) e Van Hoojidonk (Norwich).

Thiago Motta potrà avere a disposizione da subito Ilic (già convocato per la gara di San Siro contro il Milan) e Odgaard (per lui oggi primo allenamento), mentre dovrà attendere ancora qualche settimana per Castro, ancora impegnato nel torneo preolimpico con l' Arg entina under 23. Motta ha dichiarato che il mercato non è sua responsabilità, anche se è evidente che i nomi che aveva segnalato alla società, Amian e Talles Magno, poi non sono arrivati. Ne sono arrivati altri, che potrebbero dare garanzie certe più in ottica futura che nell'immediato presente, come chiedeva invece il tecnico rossoblù. Ma le operazioni di Sartori rimangono interessanti e soprattutto ad alto valore economico.

Gli acquisti

Santiago Castro arriva sotto le Due Torri a titolo definitivo per una cifra intorno ai 10-12 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. E' stato il tormentone del mercato invernale rossoblù, sbloccato solo nell'ultima metà di gennaio quando è stato raggiunto l'accordo con il Velez. Sartori e Di Vaio hanno lavorato giorno e notte in collegamento con Buenos Aires per cercare la giusta via della trattativa, ovvero non pagare subito la clausola rescissoria e ottenere un pagamento dilazionato. Per quella che è un'operazione in cui la dirigenza rossoblù crede moltissimo anche in ottica futura (Santiago ha solo 20 anni). Con Castro, a Bologna solo dalla metà di febbraio, ad aiutare il reparto avanzato è arrivato Jens Odgaard, punta 24enne che può giocare anche come esterno e che possiede quindi la duttilità ideale richiesta da Thiago Motta per la sua idea di calcio. A differenza di Castro, arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni: la sua seconda parte di stagione sarà decisiva.

Per la difesa l'innesto scelto è stato Mihajlo Ilic, classe 2003 arrivato in rossoblù dal Partizan Belgrado a titolo definitivo per 4,5 milioni di euro più bonus. 18 partite e un gol nella Superlega serba, e già nel giro della nazionale maggiore.

Pianeta Primavera, conclusi gli acquisti dello svedese Kazper Karlsson, centrocampista classe 2005 arrivato a titolo definitivo dall’Halmstads Bollklubb e del difensore svedese Alem Nezirevic (2004) dall’Inter a titolo temporaneo fino a giugno.

Le cessioni

L'arrivo di Odgaard è stato possibile solo grazie all'uscita di Van Hoojidonk, che ha deciso di accettare la corte del Norwich nonostante la preferenza per il Celtic, squadra in cui giocò il papà Pierre e di cui è tifoso. Anche in questo caso, Sydney si trasferirà in Championship inglese con la formula del prestito con diritto di riscatto a 5 milioni e con ingaggio da 400mila euro pagato dal nuovo club.

A salutare la compagnia rossoblù anche il poco utilizzato Kevin Bonifazi (solo 1 presenza quest’anno): il primo giocherà in prestito fino a giugno per il Frosinone, mentre per il secondo c'è l'opzione del riscatto a 5 milioni a favore del Norwich.

Rimangono invece in rosa Tommaso Corazza e Kacper Urbanski: per loro si era parlato a lungo di Ternana per andare a giocare con continuità.