Bologna Fc, per Orsolini c’è lesione e stop obbligato: ecco quando potrebbe tornare

Bologna, 23 novembre 2023 – Alla fine, c’è lesione: brutte notizie in casa Bologna. Dopo la notizia dello stop di Orsolini per un risentimento ai flessori della coscia sinistra, esami più approfonditi hanno confermato la lesione del muscolo per l’esterno offensivo, con tempi di recupero fissati tra le 4 e le 5 settimane. Difficile, dunque, che Orso possa tornare a disposizione di Motta per questo 2023, mentre lo si rivedrà con ogni probabilità nell’anno nuovo.

Diverse le sfide che il capocannoniere (ex aequo con Zirkzee) di questo Bologna dovrà saltare, a partire dal match interno di lunedì sera contro il Torino; dopodiché, assenza già prevista contro Lecce, Salernitana, Roma, Inter (in Coppa) e Atalanta, con la possibilità che ce la faccia in tempo per la sfida di Udine del 30 dicembre, l’ultima di questo anno solare.

Buone notizie invece sul fronte El Azzouzi: il marocchino è tornato quest’oggi in gruppo e sarà convocato per il match del Dall’Ara di lunedì sera.