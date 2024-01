Scontata la squalifica: l’olandese piace al milan. Torna anche Zirkzee, a San Siro sarà l’osservato speciale

La caccia al vice Zirkzee continua e resta nodo insoluto dall’estate. Intanto Joshua Zirkzee si appresta a riprendersi il Bologna e a tornare al centro dell’attacco, dopo aver scontato a Cagliari il turno di squalifica: e a San Siro avrà gli occhi di tutti puntati addosso.

San Siro è campo che ha esaltato il 9 in questa stagione: gol contro l’Inter in campionato, dopo aver disorientato i centrali di Inzaghi, doppio assist, di tacco per Beukema e con tunnel per Ndoye, in Coppa Italia. Decisivo sempre, insomma, l’olandese, quando vede le luci di San Siro. Decisivo al punto che per dopo diversi sondaggi da parte del Milan l’uomo mercato Moncada si è mosso in prima persona per vederlo all’opera contro il Genoa e lo marcherà stretto anche di sicuro sabato, alle 20.45. Lo marcherà stretto anche la difesa rossonera: perché a prescindere dal fatto che i rossoneri si stiano ritrovando e siano reduci da quattro vittorie consecutive, se il Milan è chiamato a rincorrere Inter e Juventus è perché si è concessa troppi passi falsi lontano da Milano, non certo a San Siro.

In casa il Milan ha subito solo 5 reti e ha la seconda miglior difesa tra le mura amiche al pari del Bologna e ha macinato 24 punti sui 30 a disposizione. Se il Milan è in risalita, il Bologna è in frenata. Frenata che coincide con quella di Joshua Zirkzee, che non trova la rete dal 10 dicembre: ovvero dalla doppietta rifilata alla Salernitana. Dei suoi 7 gol in campionato, ne ha messi a segno 5 in trasferta: insomma, sulla carta, buona parte delle chance del Bologna di centrare una nuova impresa a San Siro passano dal fatto che il numero 9 torni a riproporsi su alti livelli. I numeri globali di Zirkzee in stagione salgono a 8 reti e 4 assist: tolto il gol contro il Cesena al Dall’Ara in Coppa e l’assist contro la Lazio per Ferguson in campionato, anche alla voce passaggi vincenti il genio olandese si è acceso sui grandi palcoscenici: assist a Torino (sempre per Ferguson) contro la Juventus e le due giocate da urlo proprio a San Siro, ma con l’Inter, in Coppa Italia. Il Bologna ha bisogno di lui per tornare a correre e rimanere in corsa per l’Europa dopo il solo punto raccolto tra Udine, Genoa e Cagliari.

Anche il Milan pensa di avere di bisogno di lui in chiave futura e si è iscritta alla corsa per il suo acquisto in estate, che vede interessate pure Arsenal, Newcastle, Manchester United, Inter, Napoli e Juventus. Ma questa è un’altra storia e passerà pure dalle volontà del Bologna e del Bayern Monaco, che ha una clausola di recompra per 40 milioni, pattuita al momento della sua cessione al Bologna, dove Zirkzee sta spiccando il volo.

Marcello Giordano