Bologna Shakhtar, probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 18 settembre 2024 – Non è – e non potrà mai essere – una vigilia come le altre. Il Bologna torna nella massima competizione europea a distanza di 60 anni dalla prima e unica partecipazione alla Coppa dei Campioni. Allora uscì al primo turno, contro l’Anderlecht, condannato dalla monetina allo spareggio. Questa volta sarà un gran ballo da otto partite. La prima stasera alle 18.45: esordio al Dall’Ara, contro lo Shakhtar, club ucraino che vive in un Paese in guerra. Nell’ultima trasferta, l’albergo in cui la squadra avrebbe dovuto dormire è stato bombardato due giorni prima della partita.

Per rispetto della situazione che il Paese vive, la dirigenza ucraina ha chiesto di rivedere il cerimoniale che prevede pranzo di gala tra delegazioni nel giorno del match: meglio evitare sfarzo e troppe situazioni pubbliche. Anche per questo, purtroppo, non sarà una vigilia di Champions come le altre. La dirigenza rossoblù, probabilmente al gran completo, assisterà al match di Youth League, poi tutti al Dall’Ara: l’attesa per l’ambiente rossoblù è fervente. Il Bologna torna tra le grandi d’Europa e corona, nel tardo pomeriggio di oggi, un lungo percorso e una stagione da favola: quella passata, targata Thiago Motta.

Quella attuale, con Italiano, è iniziata in salita. Ma la speranza è che una grande notte possa riaccendere i rossoblù e restituire un Bologna migliore. Anche per questo, Italiano potrebbe giocarsela, più che sulla tattica, sulle motivazioni e la psicologia. Come? Concedendo la prima al Dall’Ara in Champions League a chi la Champions l’ha conquistata. Un atto di fede, un modo per portare mentalmente dalla propria parte chi, involontariamente, sta faticando nella transizione tra la gestione precedente e quella attuale, tra dettami passati e nuovi compiti. Della serie: "Voi ve la siete guadagnata e meritata e voi questa la giocate".

Giocare per ripartire. Ma pure per provare a vivere una favola, perchè talvolta accade che in Europa club che faticano in campionato riescano a cambiare volto. È quello che si spera accada ai rossoblù, con l’augurio che da qui possa poi arrivare una svolta trasferibile al campionato. E allora è probabile che a sentire l’inno della Champions schierati a metà campo, ci siano in partenza Skorupski, Posch, Beukema, Lucumi e Lykogiannis. Freuler, Aebischer e uno tra Fabbian e Moro, con Ndoye e Orsolini a sostegno di Castro nel tridente.

Non mancano però i dubbi di formazione, a prescindere dal fatto che la maggior parte dell’undici titolare sarà composto dai protagonisti della cavalcata della stagione 2023-24. Perché Miranda è in ascesa in termini di condizione e garantisce gamba, perché Ndoye è reduce da infortunio e ha messo solo qualche minuto nelle gambe a Como. Ma Iling-Junior è reduce da un’estate di lavoro a parte e non ha i 90 minuti nelle gambe: più facile parta ancora dalla panchina, con Odgaard che spera. Al centro della difesa, c’è il ritorno di Lucumi in coppia con Beukema, in mezzo, con Freuler, probabile Fabbian, con Pobega a partire dalla panchina dopo i 90 minuti di Como e uno tra Aebischer e Moro. Ma occhio a Urbans ki, che tra mezzala ed esterno d’attacco, spera di ritrovare minutaggio.

Le probabili formazioni

Bologna (4-3-3): 1 Skorupski; 3 Posch 31 Beukema, 26 Lucumi,22 Lykogiannis, 20 Aebischer,8 Freuler, 80 Fabbian, 7 Orsolini, 9 Castro, 11 Ndoye. (23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 2 Holm, 5 Erlic, 15 Casale, 16 Corazza, 33 Miranda, 6 Moro, 18 Pobega, 82 Urbanski, 14 Iling,24 21 Odgaard, Dallinga). All.: Italiano. Shakhtar (4-3-3): 31 Riznyk; 26 Konoplya, 5 Bondar, 22 Matvienko, 16 Azarovi; 21 Bondarenko, 30 Marlon Gomes, 10 Sudakov; 38 Pedrinho, 14 Sikan, 47 Kevin. (48 Fesyun, 48 Tvardovskyi, 4 Franjic, 13 Pedro Henrique, 17 Tobias, 18 Ghram, 74 Faryna, 8 Kryskiv, 6 Stepanenko, 24 Tsukanov, 11 Zubkov, 9 Shved, 2 Traorè, 7 Eguinaldo). All. Pusic.

Bologna-Shakthar in tv

Si gioca allo stadio Renato Dall'Ara alle ore: 18.45. Arbitro: Saggi (Norvegia) La partita si può vedere in diretta tvv su Sky