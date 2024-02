Bologna Fc, Thiago Motta frena Fenucci sul sogno Champions: “Penso solo al campo”

Bologna, 9 febbraio 2024 - Nel giorno in cui a Casteldebole si ricorda l’anniversario della scomparsa di Niccolò Galli, venuto prematuramente a mancare il 9 febbraio di 23 anni fa, Thiago Motta si proietta alla gara di domenica (ore 15), contro il Lecce, schivando i sogni europei di Fenucci: “Io penso al campo. Tutto il resto ora conta meno. Siamo concentrati su ogni singola partita, abbiamo il dovere di rimanere coi piedi per terra, pensando solo al Lecce”.

Niente sogni europei, quindi (o quantomeno, non trapelati), mentre è più concreto sui singoli, da Ndoye a Saelemaekers fino al giovane Urbanski: “Dan da quando è qui prova a migliorare tutti i giorni, l’ho visto molto bene dopo l’infortunio. Anche Alexis sta bene, è un ragazzo che aiuta tanto. Urbanski? Sono contento mi facciate una domanda su di lui. Mi piace tantissimo, sa capire i momenti della partita. Aiuta, ha coraggio e disponibilità. Ha un futuro importante davanti a sé”.

Lecce squadra pericolosa

Al Dall’Ara, domenica, ecco il Lecce di D’Aversa: “Una squadra intensa e pericolosa, ha carattere. All’andata, anche se la gara era già finita, hanno cercato fino alla fine il rigore (poi trasformato da Piccoli) per pareggiare la sfida. Contro la Fiorentina ha vinto, sono dimostrazioni di una squadra che ha voglia. Hanno terzini che salgono con potenza e velocità, nelle transizioni sono una squadra di livello, noi dovremo attaccare bene e difenderci altrettanto bene, limitando le loro opportunità. Siamo pronti per una bella partita davanti al nostro pubblico”. Un Lecce che può contare sull’ex Sansone: “Un ragazzo importante nel gruppo, mi ricordo che all’inizio partecipò poco, salvo poi rivelarsi importante anche in una posizione nella quale non era abituato a giocare. Alla fine della stagione abbiamo preso una decisione in comune con la società, ovvero finire lì la storia e permettergli di andare a trovare un’altra squadra”.

El Azzouzi

Chi mancherà sarà lo squalificato Aebischer, mentre ci sarà El Azzouzi tra i disponibili: “Oussama? Ho rivisto il ragazzo fantastico di un mese fa. Lavora sempre con energia positiva, spero di potergli dare i minuti che merita. Per sostituire Aebischer, invece, abbiamo diverse opzioni”. Presente anche Odgaard, nonostante un piccolo problema al piede che ha colpito il danese costringendolo ad uno stop di un singolo giorno (“Dipende da lui dimostrare il suo contributo”). La chiusura è su Saputo, che al Circolo della Caccia ha affettuosamente definito Thiago ‘stranino’: “Ho percepito il tono dolce con cui ha parlato, e questo mi basta. Per lui ho grande rispetto”.