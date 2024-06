Zirkzee, cresce la fila per l’attaccante: su di lui anche il Manchester United

Bologna, 19 giugno 2024 – Impegnato a Euro 2024 con la nazionale olandese, Joshua Zirkzee continua ad essere l’oggetto del desiderio di molti club italiani e non. L’attaccante è un nuovo obiettivo di mercato degli inglesi del Manchester United, che si aggiunge a Juventus e Milan nella lista delle squadre interessate. Il Bologna, per non rimanere impreparato, ha iniziato nel mentre a sondare alcuni nomi per un eventuale sostituto.

Le ultime

Alla fila per Joshua Zirkzee si è aggiunto anche il Manchester United, fresco di conferma in panchina dell’allenatore Erik Ten Hag e alla ricerca di un nome nuovo per il reparto offensivo. I colloqui tra i club devono ancora iniziare, ma nel frattempo lo storico club inglese si sarebbe fatto avanti nei confronti del 23enne olandese intavolando un dialogo con i suoi agenti.

In Italia il gioiellino rossoblu, reduce da una stagione da 12 gol e ricca di tante belle giocate, è finito nel mirino del Milan e della Juventus, allenata ora dal suo ultimo tecnico Thiago Motta.

Il contratto che lo lega al Bologna prevede una clausola rescissoria dal valore di circa 40 milioni di euro. Una cifra che non può spaventare un club dalla notevole potenza economica come il Manchester United, anche se prima bisogna trovare un accordo per lo stipendio del giocatore e per le alte commissioni rivolte ai suoi agenti. Quest’ultimo punto, in particolare, pare abbia frenato la trattativa con il Milan.