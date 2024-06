Da Pinamonti a Ioannidis: l’accelerazione. Il Bologna segue da vicino le due punte

Il Bologna alza la posta per Gosens e Holm, intenzionata a offrire i due terzini di spinta a Vincenzo Italiano per l’inizio della stagione. E mentre rischia di perdere l’attaccante dell’Az Pavlidis (25 anni), amplia il ventaglio delle alternative offensive in caso di addio di Zirkzee: oltre a Strand Larsen (24) del Celta e Bazdar (20) del Partizan Belgrado, ci sono valutazioni in corso su Pinamonti, in uscita dal Sassuolo dopo la retrocessione. La priorità, però, resta la difesa. Mancano all’appello i terzini di spinta sui due lati, dopo la conferma di Lykogiannis e l’intenzione di trovare l’intesa con De Silvestri in scadenza. A sinistra, con il Leicester che non apre a sconti sui 15 milioni pattuiti per il riscatto di Kristiansen, il Bologna fa sul serio per l’ex Atalanta e Inter Gosens (29 anni), in uscita dall’Union Berlino. Il Bologna ha ormai contatti continui con il club tedesco e dopo aver vista respinta una prima proposta di prestito con diritto di riscatto è pronta ad alzare la posta: apertura al prestito con obbligo a determinate condizioni e si discute sulle cifre, con Berlino che chiede 7-8 milioni e il Bologna che parte da 5 e potrebbe alzare a 6.

Il pressing continua, anche perché dal Portogallo sono certi che il Benfica stia cercando di soffiare il giocatore che Sartori portò a Bergamo. Il Benfica ci prova nella speranza che il Bologna poi possa buttarsi su Jurasek (23), terzino di rientro a Lisbona dal prestito all’Hoffenheim, ma l’obiettivo principale è Gosens. Sartori e Di Vaio non mollano la presa e lavorano contemporaneamente per bruciare sul tempo Juventus e per il terzino destro svedese Emil Holm (24), non riscattato dall’Atalanta, che vantava un diritto sul prestito da 12 milioni.

Il Bologna parte da un interessamento sulla base del prestito con diritto di riscatto da circa 8 milioni, lo Spezia è interessato a Antonio Raimondo, che potrebbe essere la carta a sorpresa per rompere gli indugi. Ma non è tutto. Novità anche sul fronte attacco, dove comunque il Bologna attende novità dall’entourage di Zirkzee, sul quale lavorano Milan, Juventus, Arsenal e Manchester United. Senza cessione, il Bologna non opererà in entrata a rischio di perdere qualche obiettivo. E’ prossimo a sfumare Vangelis Pavlidis dell’Az: "I calciatori, come le società, sono aziende quindi andrò dove mi pagheranno di più", ha detto l’attaccante greco a un podcast in patria.

Il Benfica è vicino a chiudere per 18 milioni di euro, ma non ha ancora chiuso. In tutti i casi il Bologna cerca alternative: Fotis Ioannidis (24) del Panathinaikos, autore di 23 reti in 44 presenze stagionali (2 in Champions) è entrato nel mirino. Con lui Strand Larsen (24) del Celta, nominato miglior giocatore del club spagnolo nell’ultima stagione. Ma ci sono stati contatti anche tra Carnevali e Fenucci, con il dirigente del Sassuolo che ha offerto Pinamonti, miglior marcatore italiano dell’ultima serie A con 12 reti: servono circa 12 milioni, ma la discussione interna è aperta perché il nome non convince a pieno tutti i vertici. Bologna che torna in corsa per Jhon Duran (20) dell’Aston Villa, dopo che il Chelsea ha virato sullo spagnolo Samu Omorodion.

Nel novero dei nomi anche Bazdar (20) agli Europei con la Serbia e di proprietà del Partizan, con il quale a gennaio il Bologna ha chiuso l’affare Ilic.