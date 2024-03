Il Brescia si prepara per il Parma: Maran suona la carica contro la capolista

Brescia, 7 marzo 2024 – Dopo la bella vittoria con un avversario quotato ed ambizioso come il Palermo e l’ingresso a pieno titolo in zona play off, il Brescia è subito chiamato alla più difficile delle conferme. Domani sera, infatti, le Rondinelle giocheranno l’anticipo in casa del Parma capolista, nonché la squadra più forte della serie B.

L’undici titolare

Per quel che riguarda l’undici che inizierà la sfida del Tardini, mister Maran deve risolvere un paio di ballottaggi, ma soprattutto deve sciogliere i dubbi relativi alle condizioni di Cistana e di Lezzerini. Il portiere sta lavorando ormai a pieno ritmo, ma dovrebbe venire confermata fiducia ad Avella, mentre il centrale Cistana, a sua volta rientrato pienamente in gruppo, non è ovviamente al top della forma e soprattutto dato il rientro forse non sarebbe il caso di schierarlo contro un attacco forte come quello dei ducali.

A centrocampo Besaggio potrebbe conservare una maglia a danno di Bertagnoli, mentre sulle trequarti ci sono quattro pretendenti (Bjarnason, Galazzi, Olzer e Bianchi) per due maglie.

La motivazione del tecnico

Il tecnico biancazzurro ha chiesto ai suoi giocatori di mantenere dall’inizio alla fine la massima attenzione: “A una squadra come il Parma non puoi concedere il minimo errore. Noi dovremo giocare come a Como e non come a Cremona. Occorrono coraggio ed uno spirito propositivo, caratteristiche dovremo mantenere per tutta la gara. Questa squadra ha raggiunto una sua identità. Adesso dobbiamo trovare anche la giusta continuità”.

Superare con un risultato positivo un esame impegnativo come quello di Parma potrebbe offrire alle Rondinelle l’opportunità di chiudere definitivamente il capitolo-salvezza e aprire con nuova convinzione lo sprint per conquistare un posto nei play off.

Probabili formazioni:

Parma (4-3-2-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Balough, Coulibaly; Hernani, Estevez, Cyprien; Partipilo, Benedyczak; Bonny. All: Pecchia. Brescia (4-3-2-1): Avella; Dickmann, Cistana (Papetti), Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio (Bertagnoli); Bjarnason, Galazzi; Borrelli. All: Maran. La partita si giocherà domani sera, venerdì 8 marzo, alle 20.30, allo Stadio Tardini di Parma e sarà visibile su Sky e Dazn.