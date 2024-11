Cagliari-Milan, Leao torna dal 1' anche in campionato. Sorpresa Camarda

Cagliari, 9 novembre 2024 – Il netto e convincente successo ottenuto al Bernabeu contro il Real Madrid ha portato una robusta iniezione di morale e fiducia in casa del Milan che adesso è però chiamato a vincere, convincere e trovare continuità anche in campionato per provare a riaffacciarsi sui piani più alti della classifica e recuperare terreno prezioso a Inter, Atalanta, Juventus e Napoli. Per questo, i rossoneri, oggi alle ore 18 (match in diretta su DAZN), sono chiamati a cercare di far bottino pieno in casa di un Cagliari – quartultimo ma a pari punti con il Lecce terzultimo – che a sua volta punta a tornare a una vittoria che manca dal 20 ottobre scorso: “La posizione in classifica del Milan non rispecchia il suo vero valore – ha spiegato il tecnico degli isolani Davide Nicola –. Ha dei giocatori di grandissima qualità e contro il Real ha giocato una partita immensa. Noi siamo il Cagliari, siamo consci di incontrare una grandissima squadra e sarà fondamentale mantenere umiltà”. Spirito e coraggio sono invece le prerogative che ha chiesto mister Paulo Fonseca alla sua squadra per continuare sulla giusta strada dopo l’impresa di Madrid: “Penso sia fondamentale conservare le cose buone che abbiamo fatto a Madrid e giocare con grande spirito e coraggio, ma al tempo stesso capire che sarà una partita diversa. Dovremo essere un’altra squadra per fare bene a Cagliari e avere il giusto atteggiamento per vincere. Prima di Madrid avevamo la consapevolezza di ciò che avremmo potuto essere e del nostro processo di crescita in queste settimane. Quella vittoria porta maggiore fiducia ma non è più importante di quella contro il Cagliari. Dobbiamo saper interpretare il momento e le avversarie e le competizioni. Il campionato è diverso e servirà atteggiamento giusto”. La sorpresa sarà la partenza dal 1’ in attacco del 2008 Francesco Camarda, chiamato a sostituire Morata che è stato fermato da un trauma cranico rimediato in allenamento dopo Madrid: “Lo dico, tanto si scoprirebbe subito: giocherà Camarda. Penso che in questo momento sia più pronto di Abraham – che non sta ancora completamente bene – per ricoprire il ruolo. Ho totale fiducia in Camarda”.

Le possibili scelte di Nicola e Fonseca

Mister Nicola dovrà fare i conti con le assenze per squalifica di Adopo e Mina e schiererà il Cagliari con il 4-2-3-1: Zappa e Augello saranno gli esterni del pacchetto arretrato a protezione di Scuffet, con Palomino e Luperto al centro a completare il reparto. Senza Adopo, ci sarà Marin a far coppia con Makoumbou in mediana, mentre Zortea, Gaetano e Luvumbo giocheranno sulla trequarti a supporto di Piccoli. Modulo speculare per il Milan di Fonseca che dovrà a sua volta fare i conti con diverse assenze: confermato il reparto arretrato di Madrid con Maignan tra i pali e il quartetto formato da Emerson Royal, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. Nessuna sorpresa neppure nella diga davanti alla difesa dove sarà confermato l’inossidabile tandem Reijnders-Fofana. Le principali novità saranno tutte nel reparto offensivo: nel trio di trequarti, assieme a Pulisic e Chukwueze tornerà Leao, mentre in attacco ci sarà l’esordio dal 1’ del 2008 Francesco Camarda. Orari e dove vedere la partita in TV: la gara Cagliari-Milan, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa sabato 9 novembre alle ore 18 in esclusiva su DAZN.

Probabili formazioni:

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Makoumbou, Marin; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Camarda. All. Fonseca