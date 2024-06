Calciomercato Serie A, Juve-Luiz: fumata bianconera a un passo. Il Bayern punta Calhanoglu

Milano 22 giugno 2024 – La giornata di venerdì è stata una giornata chiave per regalare al nuovo tecnico della Juventus Thiago Motta il primo acquisto della sua gestione che, a meno di sorprese, sarà Douglas Luiz: il club bianconero e l’Aston Villa, dopo una lunga trattativa che nei giorni scorsi sembrava a un passo dall’arenarsi, hanno infatti trovato la quadratura del cerchio: ai “Villians” andranno 22 milioni di euro più i cartellini di Enzo Barrenechea, Samuel Illing Junior e una percentuale sulla futura rivendita del centrocampista brasiliano che già nelle prossime ore dovrebbe sostenere l'iter delle visite mediche, che precederà la firma sul contratto pluriennale che lo legherà alla Juve. Douglas Luiz non sarà – con tutta probabilità – l’unico innesto a centrocampo del club bianconero. Il sogno dell’accoppiata Giuntoli-Thiago Motta si chiama infatti Teun Koopmeiners: arrivare al mediano classe 1998 nativo di Castricum – nei Paesi Bassi – sarà però tutt’altro che semplice: in primi perché il tecnico dell’Atalanta, Giampiero Gasperini, ritiene l’olandese una pedina fondamentale del suo sistema, in seconda battuta perché provare a far vacillare servono almeno 60 milioni, cifra ritenuta piuttosto alta dai bianconeri che hanno scartato anche l’ipotesi Mason Greenwood, valutato 40 milioni dal Manchester United e finito nel mirino della Lazio. Il nome nuovo per la mediana Juve, stando a quanto riportato da Sky Sport, è quello di Kephren Thuram, fratello di Marcus e figlio di Lilian, leggenda della storia bianconera: le cifre per arrivare al francese attualmente in forza al Nizza ma che andrà in scadenza di contratto il prossimo anno, sono senza dubbio più abbordabili. Si parla infatti di una somma compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro. Nel frattempo, dalla Germania rimbalza una notizia clamorosa: secondo il quotidiano Bild, infatti, il Bayern Monaco starebbe pensando ad Hakan Calhanoglu per rinforzarsi a centrocampo: i bavaresi stanno infatti avendo non poche difficoltà nell’arrivare a Palinha del Fulham – primo obiettivo di mercato – e avrebbero quindi pensato al regista turco, protagonista di una eccellete stagione in nerazzurro (15 gol) e ritenuto perno centrale del progetto interista. Calhanoglu, che lo scorso anno ha firmato un rinnovo di contratto fino al 2027, ha più volte dichiarato di trovarsi decisamente a suo agio sulla sponda nerazzurra di Milano, quindi, riuscire a portarlo via all’Inter sarà tutt’altro che semplice e servirà una cifra non inferiore ai 50-60 milioni di euro. Nel frattempo, sull’altra sponda dei Navigli, quella rossonera del Milan, rischia di sfumare un importante colpo: secondo i media inglesi, infatti, il Manchester United avrebbe rotto gli ultimi indugi e si sarebbe detto pronto a pagare al Bologna i 40 milioni della clausola rescissoria per liberare Joshua Zirkzee e successivamente accontentare anche le richieste dell’olandese – che ha già un’intesa di massima con il Milan per un quadriennale da quasi 5 milioni a stagione – e del suo agente Kia Joorabchan, il quale chiede circa 15 milioni di euro di commissioni alla firma. Qualora Zirkzee dovesse prendere la strada della Premier, il Milan potrebbe quindi virare su Dovbyk, Depay, Demirovic o Lukaku, su cui però è forte l’interesse del Napoli di Conte. Per il centrocampo rossonero, invece, i nomi caldi sono quelli di Fofana, Wieffer e Hojberg. Infine, nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio dell’arrivo di Paolo Vanolib sulla panchina del Torino, mentre il “Gallo” Belotti sembra a un passo dal diventare l’attaccante del neopromosso Como.