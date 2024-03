Atletico Madrid-Inter, probabili formazioni e orari tv

Madrid, 12 marzo 2024 - Con la seconda stella praticamente cucita sul petto dopo la vittoria di Bologna, l’Inter di Simone Inzaghi può concentrarsi sulla scalata alla Champions League che l’anno scorso vide i nerazzurri fermarsi solo in finale contro il Manchester City. Ma fu proprio quella sconfitta a far maturare consapevolezze importanti per gli uomini di Inzaghi che hanno capito di poter valere i più alti livelli europei. Infatti, sta andando in scena la miglior versione nerazzurra, con un campionato dominato, soprattutto dal 2024 in avanti, e ora un percorso Champions tutto da vivere con il ritorno fissato per mercoledì a Madrid contro l’Atletico di Simeone. Il secondo posto nel girone dietro la Real Sociedad, eliminata dal Psg, ha lasciato all’Inter lo scontro con i colchoneros, da sempre duri e tenaci e guidati da un Cholo che non lascia nulla al caso da lottatore qual è. Sarà dunque una partita difficile e complicata ma che l’Inter affronta con un gol di vantaggio, quello maturato all’andata grazie a Marko Arnautovic che al ritorno non ci sarà per infortunio.

I criteri di qualificazione

Molto semplici i criteri di qualificazione per l’Inter. La squadra di Inzaghi ha vinto la gara di andata per uno a zero e non esiste più la regola dei gol in trasferta. Ai nerazzurri basta un pareggio per passare il turno, mentre una sconfitta con un gol di scarto porterebbe ai supplementari. L’eliminazione sopraggiungerebbe con una sconfitta con due o più gol di scarto.

Probabili formazioni

Simone Inzaghi ha gestito a Bologna qualche giocatore chiave, lasciando fuori Federico Dimarco e Lautaro Martinez, a riposo per tutti i novanta i minuti, e così ce li avrà freschi al Wanda Metropolitano. Non ci saranno invece per problemi muscolare né Marko Arnautovic né Carlos Augusto. Per l’Inter, dunque, classico 3-5-2 con Pavard, De Vrij e Bastoni dietro, in fascia Darmian e Dimarco, in mezzo torna la configurazione classica con Calhanoglu mediano centrale, Mkhitaryan e Barella le mezze ali. In avanti ritorna la coppia composta da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Nell’Atletico Madrid modulo abbastanza speculare, anche se spesso Simeone utilizza i quinti più bassi in un 5-3-2 abbottonato. Colchoneros con Llorente, Savic, Witsel, Hermoso e Lino nella linea difensiva, poi tanta qualità a centrocampo con Barrios, Koke e De Paul, mentre davanti temibile coppia Griezmann-Morata. ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Llorente, Savic, Witsel, Hermoso, Lino; Barrios, Koke, De Paul; Griezmann, Morata. All. Simeone INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

Precedenti

Sono pochissimi i precedenti tra le due squadre, che prima di incontrarsi nell’andata degli ottavi, 1-0 gol di Arnautovic, si erano affrontate nella Supercoppa Europea del 2010. L’Inter, reduce dal Triplete, cadde a Montecarlo per 0-2 sotto i colpi di Reyes e Aguero. Erano i nerazzurri di Benitez, il sostituto di Mourinho andato al Real Madrid, e di fronte c’era l’Atletico di Quique Sanchez Flores con Godin leader difensivo e Forlan a guidare l’attacco. L’Inter aveva i suoi uomini migliori, quelli del miracolo, con Maicon, Lucio, Samuel e Chivu in difesa, Cambiasso e Zanetti in mezzo, Eto’o, Sneijder e Stankovic dietro la punta Milito. Proprio il principe sbagliò anche un rigore al novantesimo.

Le parole dei tecnici

Diego Pablo Simeone chiede massima concentrazione ai suoi: solo così si potrà ribaltare il risultato dell’andata. Il tecnico dell’Atletico Madrid considera l’Inter una delle migliori formazioni d’Europa: “Abbiamo una partita importante contro una delle squadre più forti d’Europa - le sue parole - Veniamo dall’uno a zero dell’andata e negli ultimi venti giorni la mia squadra ha mantenuto il livello che aveva prima. Vogliamo crescere ancora, a partire da domani”. Simeone si fida dei suoi giocatori ed è convinto della bontà della prestazione sospinta da pubblico di casa del Metropolitano: "Confido al 100% nei miei giocatori e so che sarà una grande partita. La concentrazione sarà fondamentale e dovrà essere altissima. Se avremo questo sarà una grande partita”. Lo spauracchio per i colchoneros è ovviamente Lautaro Martinez, connazionale di Simeone. La carezza del cholo: “E’ un ragazzo straordinario, l’ha dimostrato nell’Inter e in nazionale. L’Inter gioca un calcio che favorisce il suo stile di gioco ed è uno degli attaccanti più forti d’Europa”. Non si fida dell’Atletico Simone Inzaghi. I colchoneros, specialmente in casa, sono molto pericolosi e l’uno a zero dell’andata non mette al riparo l’Inter da potenziali rimonte. Il vantaggio è sicuramente importante, ma per la qualificazione è ancora tutto aperto: “Sappiamo di avere un vantaggio minimo che ci portiamo da Milano, ma dovremo fare una grande gara - le parole di Inzaghi in conferenza - Non sappiamo se sarà un Atletico più offensivo o no, sono comunque una grande squadra che cambia durante le partite e dovremo essere pronti a una gara intensa. Ci saranno difficoltà come ogni gara ma dovremo gestirle”. Si dice spesso che questa Inter sia nata dalla finale di Champions dell’anno scorso, ma Inzaghi non è d’accordo: “Io guardo al percorso di tre anni e già al primo la squadra aveva fatto cose importanti nelle coppe, superando un girone difficile e giocando due grandi gare contro Real e Liverpool - ancora Simone - E’ un percorso di tre anni e la squadra ha sempre passato il turno e non era affatto scontato vedendo gli ultimi dieci anni dell’Inter”. Orari tv Atletico Madrid-Inter si disputerà mercoledì 13 marzo alle 21:00. Sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

