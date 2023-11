Champions League, il Milan cade in casa contro il Borussia Dortmund

Milano, 28 novembre 2023 - Serata decisamente amara per il Milan di Stefano Pioli che capitola sul terreno amico di San Siro contro un Borussia Dortmund determinato sin dalle prime battute di gioco. Per quello che si è visto in campo i tedeschi hanno meritato la vittoria condannando il Milan all’ultimo posto in classifica che, considerando il pareggio all’ultimo respiro da parte del PSG contro il Newcastle, ha il sapore di una eliminazione annunciata, a meno di miracoli degli ultimi minuti.

Primo Tempo

Pronti via e il Milan ha subito una grande occasione per passare in vantaggio: Chukwueze calcia da dentro l'area, Schlotterbeck colpisce la palla con il braccio e per l'arbitro è rigore. Dagli undici metri Giroud sbaglia, bravo Kobel ad indovinare l'angolo e salvare i suoi. Ma non è finita. dopo appena 2' dall'errore di Giroud arriva un altro rigore, ma stavolta è a favore del Borussia Dortmund: Calabria atterra Gittens in area e ancora una volta il direttore di gara assegna il penalty. Marco Reus dal discetto è glaciale e il Borussia si porta in vantaggio. Al 18' i tedeschi vanno vicino al raddoppio con Gittens che salta Calabria e conclude con un destro che esce di poco. Le due squadre adesso si studiano ma è sempre il Borussia a rendersi più pericoloso e a tenere il pallino del gioco. Nel momento di difficoltà il Milan al 37' trova il pari grazie ad un super gol di Samu Chukwueze, che dopo aver superato un paio di avversari sul lato sinistro del campo, converge al centro sfoderando un mancino che si insacca alle spalle di Kobel.

Secondo Tempo

A inizio ripresa il Milan si fa subito pericoloso: un cross di Calabria sulla destra imbecca Pulisic che ci prova con una mezza rovesciata ma il destro al volo viene murato. Il Milan insiste e si rende di nuovo pericoloso con un paio di ripartenze che impensieriscono la difesa del Borussia. Al 58' però arriva il nuovo vantaggio dei gialli di Dortmund con Gittens (migliore in campo), bravo a sfruttare una bella costruzione da parte dei suoi compagni, e infilare Maignan con un destro rasoterra da dentro l’area di rigore. Doccia gelata a San Siro. Il Milan fatica e riprendere il bandolo della matassa e i minuti passano inesorabilmente. Al 70’i tedeschi calano addirittura il tris con Adeyemei, che pur calciando debolmente verso la porta rossonera, approfitta di una parata goffa da parte di Maignan (che respinge il pallone dentro la propria porta) per regalare il doppio vantaggio alla sua squadra. Il Milan ormai non c’è più, le trame di gioco sono troppo confusionarie per creare problemi alla difesa del Borussia e gli schemi sono letteralmente saltati. All’81’occasione per Tomori che su calcio d’angolo gira di testa mandando a lato. Appena un paio di minuti dopo i tedeschi sfiorano il quarto gol con Niclas Fullkrug che di testa da posizione comoda non inquadra la porta. Nel ribaltamento di fronte il Milan è sfortunato con Jovic che di testa colpisce un palo clamoroso che avrebbe potuto riaprire una partita ormai chiusa. Al 90’ è ancora il Borussia a sfiorare il quarto gol ancora con Fullkrug che colpisce una traversa da fuori area dopo una bella giocata di Adeyemi. Il Milan ormai non ha più e il Borussia può festeggiare la qualificazione agli ottavi di finale.

