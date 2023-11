Champions League oggi in tv. Milan-Borussia Dortmund live alle 21. Lazio-Celtic in diretta

Roma, 28 novembre 2023 - Stasera torna la Champions League con la quinta e penultima giornata della fase a gironi. In campo, entrambe in casa, due italiane: alle 18.45 Lazio-Celtic, e alle 21 Milan-Borussia Dortmund.

I biancocelesti di Maurizio Sarri all'Olimpico ospitano la formazione scozzese con la volontà di rimediare al ko di campionato, magari conquistando subito la qualificazione agli ottavi. Ma la certezza aritmetica del passaggio del turno dipenderà non solo dalla vittoria casalinga, ma anche dalla sfida tra Feyenoord e Atletico Madrid: un successo dei Colchoneros in Olanda proietterebbe la Lazio nelle prime due posizioni e portandola nel gruppetto delle già qualificate con Bayern Monaco, Real Madrid, Inter, Real Sociedad, Manchester City e Lipsia. Ultim'ora: a sorpresa Sarri ha deciso di schierare al centro dell'attacco dei biancocelesti Taty Castellanos e non Ciro Immobile, che va in panchina. In porta Ivan Provedel, anche se ieri aveva 39 di febbre.

Alle 21 al Meazza i rossoneri affronteranno la compagine tedesca in quello che potrebbe definito uno spareggio per continuare a sperare nella qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Infatti i ragazzi di Pioli vincendo potrebbero superare proprio i gialloneri teutonici, attualmente in testa al gruppo F. Così il Diavolo potrebbe giocarsi il tutto per tutto nell’ultimo match contro il Newcastle. In caso di ko i rossoneri sarebbero fuori dai giochi.

