Milan-Dortmund in tv, dove vedere la Champions e probabili formazioni

Milano, 28 novembre 2023 – Esame di maturità per il Milan che, dopo il successo in campionato contro la Fiorentina, quest’oggi è atteso dal primo, vero, crocevia della stagione: alle 21, infatti, i rossoneri affronteranno il Borussia Dortmund in quello che potrebbe definito uno spareggio per continuare a sperare nella qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Champions League. Vincendo, infatti, i rossoneri scavalcherebbero i gialloneri attualmente in testa al gruppo F di Champions per poi giocarsi il tutto per tutto nell’ultimo match contro il Newcastle. In caso di ko, invece, le speranze di restare in corsa dei rossoneri tramonterebbero definitivamente: “Giochiamo una partita molto importante. Probabilmente si può addirittura usare il termine da svolta – ha dichiarato mister Stefano Pioli nella conferenza della vigilia – per quanto riguarda il girone. Abbiamo bene in mente quello che siamo riusciti a fare contro il Paris Saint-Germain, conosciamo bene i nostri avversari perché li abbiamo già affrontati, sappiamo che sono forti e che sono una squadra che può creare difficoltà ma anche subirle. Quindi dovremo giocare da squadra attenta, determinata, intensa e qualitativa, facendo tutto quello che potremo fare per tutti i 95’ di gioco. Voglio vedere la squadra mettere in campo tutto quello che ha e sono sicuro che i ragazzi non mi deluderanno”. A dare un’importante spinta ci sarà anche lo stadio di San Siro: “Prima di andare a Dortmund c’eravamo preparati per affrontare il loro “Muro Giallo”, ma loro forse non conoscono bene i nostri tifosi a San Siro e in Champions. Noi sì. Con la loro passione e il loro entusiasmo ci hanno aiutato a raggiungere vette altissime e sono sicuro ci aiuteranno anche contro il Borussia Dortmund”.

Le possibili scelte di Pioli e Terzic

Pioli dovrebbe tornare all’antico e, viste anche le tante assenze, puntare sul 4-2-3-1: tra i pali ci sarà ovviamente ancora Maignan, schermato dal pacchetto difensivo formato da capitan Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. La principale novità dovrebbe invecere in mezzo al campo, dove a far coppia con Reijnders dovrebbe tornare Adlì, attualmente favorito su Krunic. In attacco non ce recupererà Leao e quindi ci sarà il Ritorno dal 1’ e in Champions anche per Loftus-Cheek e Chukwueze che, assieme a Pulisic – adattato sulla sinistra – dovrebbero comporre il terzetto alle spalle della punta Olivier Giroud. Modulo speculare per il Borussia Dortmund di Terzic, che recupererà Haller ma dovrà fare i conti con l’assenza di Sule e le non perfette condizioni di Sabitzer. A difendere la porta giallonera ci sarà Kobel, che avrà davanti a sé una linea difensiva a quattro formata da Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Bensebaini. L’ex Juventus Emre Can e Ozcan presidieranno invece la mediana, con il trio formato da Reus, Brandt e Gittens che agirà invece sulla trequarti, a supporto della punta Fullkrug. Orari e dove vederla in TV: la gara sarà trasmessa in diretta martedì 28 novembre, alle ore 21, su Canale 5, Sky Sport e in streaming su Sky Go.

Probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Adlì, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. All. Pioli. Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Ozcan; Reus, Brandt, Gittens; Fullkrug. All. Terzic.