Juve, Thiago Motta: "Contro il Lipsia bella partita, servirà grande prestazione"

Lipsia, 1 ottobre 2024 – Primo impatto in trasferta per la Juve che domani sera, nella seconda giornata di Champions League, sarà impegnata a Lipsia contro la formazione di proprietà Red Bull. Partita ostica e che rappresenta un bel banco di prova dopo la vittoria sul Psv e quella di Genova, che ha sbloccato l’attacco dopo tre zero a zero consecutivi. Il mantra di Thiago Motta non cambia: concentrazione, impegno e atteggiamento. Il tecnico chiede ai suoi di dare tutto e un’altra vittoria darebbe alla Juve ulteriori chance di restare tra le prime otto per accedere direttamente agli ottavi di finale. Sarà anche sfida tra arcigne difese.

Motta: “Sarà bella partita”

Si preannuncia una bella partita tra due squadre in forma e ben organizzate. Il Lipsia è partito bene in campionato, è vicino al Bayern, e in Champions al debutto è stato sconfitto di misura dall’Atletico Madrid in trasferta: in casa vorrà ben figurare. Nel fine settimana, in Bundesliga, rotonda vittoria per 4-0 sull’Augbsurg; servirà stare attenti. “Sarà una bella partita contro una squadra competitiva – le parole di Motta – Il Lipsia gioca bene al calcio e attua una grande pressione e da parte nostra dovremo dare continuità al gioco e al controllo della palla. Servirà attaccare bene per metterli in difficoltà”. Non solo attacco, perché domani si affronteranno due delle migliori difese d’Europa dato che il Lipsia è a quota 2 gol subiti in campionato: “Due squadre solide che non si mettono indietro, servirà da parte nostra una grande prestazione per giocare bene a calcio. Servirà grande qualità con la palla tra i piedi”. E poi, ovviamente, atteggiamento: “Concentrazione e impegno massimo sono le basi”, la risposta di Motta. A Genova si è visto un grande centrocampo, con un Fagioli qualitativo e un Koopmeiners in forte crescita. Motta ha tante soluzioni: “Tutti giocatori forti che quando giocano d’insieme lo diventano ancora di più e possono fare tanti ruoli. Per noi è un grande vantaggio”. A fianco di Motta era presente anche Cambiaso, uno di quei giocatori che fluidificano il gioco della Juve: “Stiamo bene ed è un buon momento, vogliamo continuare così. Sarà bellissimo giocare una partita del genere e dovremo essere bravi a gestire la pressione”, le parole del terzino. Massimo rispetto per l’avversario, squadra forte e da non sottovalutare: “Sono una grande formazione e con grandi giocatori, poi hanno fame e sono completi. Giocano bene e sarà una bella partita”. E alla domanda se è scattata una scintilla dopo l’ultima vittoria Cambiaso ha risposto così: “Speriamo, dobbiamo continuare il percorso di crescita e già col Napoli abbiamo fatto un’ottima partita così come a Marassi”. Una Juve che, come sempre, cercherà di tenere palla: “Vogliamo avere il possesso e loro hanno molta gamba, da questo punto di vista dovremo essere pronti ma lo scopo sarà avere il pallone per gestirlo al meglio”. Calcio d’inizio mercoledì 2 ottobre alle 21.

