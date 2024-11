Lille-Juventus 1-1: Vlahovic risponde a David

Lille, 5 novembre 2024 - Primo pareggio in Champions League per la Juventus, che impatta 1-1 in casa del Lille. Nonostante l'ottima prestazione, la Vecchia Signora finisce in svantaggio a causa della rete di David. Gli risponde Vlahovic nella ripresa dagli 11 metri. Con questo risultato i bianconeri salgono a quota 7 punti.

Le scelte dei due allenatori

Lille (4-2-3-1): Chevalier; Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; Bouaddi, André; Zhegrova, Gomes, Sahraoui; David. All. Genesio.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Primo tempo

Inizio di personalità della Juventus, che prende subito in mano il possesso della sfera. Aggressivi poi i piemontesi nel recupero dopo ogni pallone perso. La Vecchia Signora gestisce il ritmo, ma bucare la difesa del Lille non è affatto semplice. Al 13' Vlahovic attacca la profondità, Yildiz lo serve, ma il serbo - da posizione estremamente defilata - non inquadra la porta. Al 24' gli ospiti il gol lo troverebbero sull'errore in disimpegno della retroguardia locale, ma la posizione di Vlahovic, autore dell'assist decisivo per Koopmeiners, è di fuorigioco. Non bene in questa prima parte Conceicao ed è proprio da un errore del portoghese che nasce il vantaggio dei transalpini: dopo la palla persa dell'ex Porto, Zhegrova salta Cabal e poi serve un grande assist a David, che batte Di Gregorio. Sull'azione da segnalare anche il buco di Kalulu. La reazione della Juve è immediata e sul destro di Vlahovic su traversone di Locatelli è necessario un miracolo di Chevalier per negare l'1-1 agli ospiti. Al 41' altra rete cancellata a Koopmeiners, stavolta per offside di Yildiz. L'ex Atalanta si fa nuovamente vedere due minuti più tardi, quando calcia alto di contrabbalzo. E' questa l'ultima emozione della prima frazione, che va in archivio sull'1-0.

Secondo tempo

La ripresa comincia così come era terminato il primo tempo. Ossia con la Signora ad attaccare: al 53' doppio intervento Chevalier sul tiro-cross di Conceicao e soprattutto sulla conclusione a botta sicura di Thuram. Al 58' Zhegrova semina il panico nell'area dei piemontesi, Gatti salva e allora riparte il contropiede della Juve: lo guida Cambiaso che serve Conceicao, il numero 7 punta l'avversario e viene atterrato. L'arbitro Peljto non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli 11 metri va Vlahovic che pareggia i conti. Insiste la truppa di Thiago Motta, che sfiora il sorpasso con un cross insidiosissimo di Yildiz, out di poco. Nonostante la supremazia, il tecnico italo-brasiliano opera tre cambi: escono Cabal, Thuram e Vlahovic, dentro Savona, McKennie e Weah. Le sostituzioni però, invece che dare vigore alla Juve, toglie qualcosa a Madama, che al 78' si affida a Di Gregorio per impedire a Zhegrova di riportare davanti il Lille. Il finale di gara è equilibrato, entrambe ci provano ma il risultato non cambia più.

Il tabellino

Lille-Juventus 1-1

Lille (4-4-2): Chevalier; Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson (80′ Bakker); Zhegrova, André, Bouaddi, Sahraoui (86′ Fernandez-Pardo); David, Gomes (54′ Mukau). All. Genesio. A disp. Mannone, Caillard, Bayo, Costarelli, Baret, Lachaab.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal (68′ Savona); Locatelli, Thuram (68′ McKennie); Conceicao, Koopmeiners, Yildiz (80′ Mbangula); Vlahovic (68′ Weah). All. Thiago Motta. A disp. Perin, Pinsoglio, Adzic, Fagioli, Douglas Luiz, Rouhi.

Ammoniti: 59′ Cabal, 72′ André

Reti: 27′ David, 59′ Vlahovic

Arbitro: Peljto (BIH)

