Napoli-Union Berlino, Garcia: "Meritavamo di vincere, ma certi errori sono gravi"

Napoli, 8 novembre 2023 - Complicare il proprio cammino in Champions League, esacerbare il malcontento di un'intera piazza e, dulcis in fundo, interrompere la striscia di 12 sconfitte di fila degli avversari, nel caso in esame l'Union Berlino: nell'ennesima serata amara per il Maradona il Napoli riesce a compiere queste tre imprese, alle quali sommare il gol, quello segnato da Fofana, incassato tramite un'azione di contropiede nata da corner a proprio favore nonostante il momentaneo vantaggio azzurro, firmato Politano.

Le dichiarazioni di Garcia

Nonostante tutte queste brutture compresse in una singola partita che funge da manifesto di un'intera gestione e in totale contrasto con il mood dell'ambiente, Rudi Garcia vede comunque il bicchiere mezzo pieno. "La rete incassata ha rovinato tutto, ma stasera meritavamo senza dubbi di vincere. Abbiamo disputato una gara giusta, ma non perfetta: in attacco potevamo fare meglio e, soprattutto, non dovevamo incassare il gol dagli sviluppi di un corner a nostro favore. Detto ciò, questi per me sono gli unici nei di questa partita". Un neo, quello che ha propiziato il guizzo di Fofana, non da poco che merita il necessario approfondimento. "Di solito ne lascio tre in difesa sui calci d'angolo: quando vinciamo - continua il tecnico francese - addirittura il numero sale a quattro. Non so cosa sia successo stasera: forse abbiamo battuto troppo velocemente e non c'è stato il tempo di sistemarsi dietro. Si tratta di una lezione che può tornarci utile nel prossimo futuro". Magari a cominciare dal prossimo match, quello di campionato contro l'Empoli, che sarà di scena ancora in un Maradona diventato sempre più un tabù per gli azzurri: Garcia, mosso da un invidiabile ottimismo, tuttavia non la pensa così. "Queste difficoltà in termini di risultato termineranno domenica. Prima però bisognerà recuperare le energie spese stasera". Per provare a invertire il trend interno il Napoli potrebbe aver bisogno del ritorno di Osimhen: peccato che il rientro del bomber nigeriano non possa avvenire in tempo per la gara contro l'Empoli. "Victor continuerà a lavorare al massimo per essere disponibile contro l'Atalanta". Insomma, tra le righe Garcia fornisce finalmente la data del possibile rientro del numero 9, di cui a volte in campo manca il proverbiale cinismo. "Non so se il problema nostro sia la mancanza di cattiveria: forse il nostro capitano potrebbe rispondere a questa domanda. Io mi limito ai fatti: abbiamo fatto tutto bene, anche in occasione delle tante occasioni sbagliate, tranne per quanto riguarda il gol preso". In realtà, numeri alla mano, l'errore che ha spianato la strada al pareggio dell'Union Berlino non è un caso isolato: il Napoli subisce decisamente troppe reti e, in generale, concede parecchie chance agli avversari, come si è evinto anche dal finale in netta crescita dei tedeschi. "Bisognava non prendere gol. Di certo, l'eventuale raddoppio avrebbe aiutato, soprattutto qui al Maradona. E' tutta una questione di equilibrio: bisogna crescere in tal senso, perché stasera questa distrazione l'abbiamo pagata a carissimo prezzo".

