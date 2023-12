Newcastle-Milan live: formazioni ufficiali di Champions, risultato del Psg in diretta dalle 21

Newcastle (Regno Unito), 13 dicembre 2023 – Tutto in novanta minuti. Questa sera, alle ore 21 (sotto la cronaca e il risultato in tempo reale), il Milan di Stefano Pioli si gioca al St James’ Park di Newcastle le residue speranze di passaggio agli ottavi di Champions League. Anche una vittoria potrebbe non bastare ai rossoneri che, per continuare il loro cammino nella massima competizione europea, devono sperare anche in un ko del Paris-Saint Germain contro il Borussia Dortmund (LIVE DALLE 21), unica squadra del girone F già qualificata alla fase ad eliminazione diretta: “Alla squadra ho detto che abbiamo solo un obiettivo – ha spiegato Stefano Pioli nella conferenza della vigilia –, solo una possibilità, che è vincere questa partita. Sappiamo che avversario e che ambiente ci attenderanno. Questo è il primo vero bivio della stagione. Partite di questo livello ne abbiamo già giocate tante, ma penso che questa sia la più importante. Conosciamo l’importanza di questa gara ma anche di restare in Europa e quindi ci aspettiamo tutti di giocare una grande partita, contro un avversario molto difficile, che in casa ha perso solo contro il Liverpool e il Borussia Dortmund”. La notizia senza dubbio maggiormente positiva in casa rossonera è il ritorno di Leao dal 1’ dopo l’infortunio muscolare rimediato in campionato contro il Lecce, alcune settimane fa: “Rafa sta bene – ha detto Pioli – ed è in condizione di giocare e anche dall’inizio”. A Newcastle non ci sarà invece Ibrahimovic, che da lunedì è di fatto diventato un nuovo dirigente rossonero.

Tv

Orari e dove vedere la gara in TV: la partita sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, mercoledì 13 dicembre, alle ore 21

Le scelte di Pioli e Howe

Costretto a fare i conti ancora con una lunga lista di assenti nonostante il ritorno di Leao, mister Stefano Pioli dovrebbe optare ancora una volta per il 4-2-3-1. L’emergenza più pressante e è nel pacchetto arretrato (convocato anche il classe 2004 Clinton Nsiala-Makengo), dove le scelte del tecnico rossonero sono di fatto obbligate (ancora out Kalulu, Thiaw, Kjaer e Pellegrino): a comporre la linea a quattro saranno infatti ancora una volta capitan Calabria, Tomori, Theo Hernandez e Florenzi. La coppia in mediana sarà invece formata da Musah e Reijnders, mentre Pulisic – che tornerà a destra –, Loftus-Cheek e il rientrante Leao agiranno sulla trequarti, alle spalle della punta Giroud. Howe risponderà schierando il suo Newscastle con un 4-3-3 a trazione offensiva: tra i pali Dubravka, protetto da TRippier, Lascelles, Schar e Livramento. Bruno Guimaraes occupera invece il vertice basso del centrocampo, con ai lati le mezzali Miley e Joelinton. Infine, il tridente d’attacco sarà formato da Almiron, Isak e Gordon.

Formazioni ufficiali

Newcastle (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Miley, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon. Allenatore: Eddie Howe. Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Reijnders, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

Cronaca live dalle 21