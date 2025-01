Brugge-Juventus, probabili formazioni e dove vederla. C'è Nico Gonzalez, Vlahovic fuori

Bruges, 21 gennaio 2025 - La Juventus torna protagonista in Champions League. Dopo aver ritrovato il successo in campionato, i bianconeri vanno a caccia dei tre punti anche in terra belga. In occasione della settima giornata della fase a gironi della massima competizione europea, la Vecchia Signora è di scena allo Jan Breydel Stadium, casa del Brugge. I campioni del Belgio sono a quota 10 punti, uno meno dei piemontesi, con entrambe le squadre imbattute nelle ultime tre partite. La formazione allenata da Nicky Hayen è reduce dalla vittoria per 2-1 in casa contro lo Sporting Lisbona, mentre Madama nello scorso turno ha superato il Manchester City con un 2-0 a Torino.