Sorteggi Champions, Europa e Conference League: dove vederli, orario, squadre e formula

Ci siamo, oggi le nostre squadre conosceranno quale destino le attende in Champions League. Il grande giorno (oggi, lunedì 18 dicembre 2023) è arrivato e a partire dalle ore 12, alla Casa del Calcio Europeo di Nyon in Svizzera, Inter, Lazio e Napoli scopriranno le rispettive avversarie negli ottavi di finale della massima competizione europea per club. I sorteggi, con prima quelli per la Champions League e a seguire quelli di Europa e Conference League, saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in chiaro su Canale 20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming su Now, DAZN, Mediaset Infinity e sul sito ufficiale della Uefa.

Champions League, le italiane rischiano grosso

Partendo dalla Coppa dalle grandi orecchie, Inter, Lazio e Napoli si sono tutte e tre qualificate come seconde nei rispettivi gironi e, dunque, verranno accoppiate per forza di cose con una testa di serie. Saranno 16 le squadre totale, otto prime classificate e le otto seconde. Il regolamento prevede le classiche formule: non possono incontrarsi squadre della stessa nazione e i club non potranno affrontare una squadra già trovata nei gironi, ad esempio è impossibile un accoppiamento Inter-Real Sociedad o Napoli-Real Madrid. Le prime classificate degli otto gironi, anche dette teste di serie, sono: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City e Barcellona. Mentre invece le seconde classificate sono: Copenaghen, Psv Eindhoven, Napoli, Inter, Lazio, Paris Saint Germain, Lipsia, Porto. Dunque, al netto delle regole del sorteggio degli ottavi, le possibili avversarie delle italiane saranno:

Inter: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City o Barcellona

Napoli: Bayern Monaco, Arsenal, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City o Barcellona

Lazio: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Borussia Dortmund, Manchester City o Barcellona

Il sorteggio appare molto complicato per le nostre squadre. Sicuramente, l'urna di Nyon riserverà ad almeno una delle tre un top team europeo. Per gli uomini di Simone Inzaghi la speranza è una tra Arsenal, Atletico o Borussia Dortmund, formazioni ostiche (soprattutto al ritorno quando l'Inter dovrà giocare fuori casa) ma un gradino sotto le altre. Per quanto riguarda il Napoli e la Lazio, la Real Sociedad sarebbe senza ombra di dubbio il cliente più semplice. Insomma, da evitare sicuramente i campioni in carica del City, il Real Madrid che, al netto degli infortuni, rimane una delle favorite, Il Barcellona di Xavi che sta ritrovando ritmo anche in campionato (salvo la sconfitta col super Girona) e il sempre tosto Bayern Monaco. Gli ottavi di finale di andata si giocheranno il 13, 14, 20 e 21 febbraio 2024, mentre quelli di ritorno (in casa della squadra di prima fascia) saranno il 5, 6, 12 e 13 marzo. Il sorteggio dei quarti e, di conseguenza, delle semifinali sarà il 15 marzo 2024. La finalissima sarà il primo giugno 2024 a Wembley, a Londra.

Europa League, Milan e Roma le più temute

Subito dopo l'estrazione della Champions, sarà il turno dei playoff di Europa League dove si affronteranno tra di loro le seconde classificate degli 8 gironi e le squadre retrocesse dalla Champions League. A rappresentare l'Italia ci saranno il Milan, retrocesso dalla Champions, e la Roma, che ha chiuso al 2° posto il proprio girone, alle spalle dello Slavia Praga. Anche agli spareggi, o playoff, di Europa League sono ammesse 16 squadre, con la prima fascia che viene composta dai team che si sono classificati come secondi nei gironi, che quindi vengono considerate come teste di serie, mentre la seconda è composta delle otto che sono retrocesse dalla Champions. Dunque, la prima fascia del sorteggio dell'Europa League è: Roma, Friburgo, Marsiglia, Sparta Praga, Sporting Lisbona, Tolosa, Rennes e Qarabag. Mentre le squadre della seconda fascia sono: Milan, Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, Young Boys, Shakhtar Donetsk. Indubbiamente, sia la squadra di Mourinho che quella di Pioli sono tra le più forti delle 16 presenti e, dunque, hanno la possibilità di giocarsela con tutte. Le regole di questo sorteggio sono le stesse di quello della Champions League, ovvero: non si possono affrontare tra di loro squadre della stessa nazione e le squadre di prima fascia giocheranno in trasferta l'andata e poi avranno in casa il match di ritorno. Dopo questo turno di spareggio, le vincenti delle otto partite raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi di Europa League, tra le quali rientra l'Atalanta. Le altre squadre che hanno vinto i propri gironi sono: West Ham, Brighton, Rangers, Liverpool, Villareal, Slavia Praga, Bayern Leverkusen. Le date dei playoff sono il 15 febbraio 2024 per la gara d'andata e il 22 di febbraio per quella di ritorno. Successivamente, il sorteggio per gli ottavi di finale dell'Europa League si terrà sempre a Nyon il 23 febbraio 2024.

Conference League, la Fiorentina dovrà ancora aspettare

Per quanto riguarda la terza competizione continentale, nessuna squadra italiana sarà presente perché la Fiorentina è qualificata direttamente agli ottavi in quanto vincitrice del proprio girone. Esattamente come per l'Europa League, una volta che saranno terminati i playoff le squadre vincitrici raggiungeranno le altre otto vincitori dei gironi che sono: Lille, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Brugge, Aston Villa, Fiorentina, Paok Salonicco, Fenerbahce. Il secondo sorteggio, che ci farà conoscere il nome dell'avversario della Viola, sarà il 23 febbraio 2024, pochi giorni dopo la fine dei playoff.