Conference League, guida agli ottavi di finale: partite e orari tv. Fiorentina contro il Maccabi Haifa

Milano, 6 marzo 2024 – Torna la Conference League 2023/2024, con gli ottavi di finale. Tante squadre blasonate in corsa per il titolo nella terza competizione europea: dall'Ajax che se la vedrà contro una delle favorite, ovvero l'Aston Villa, fino alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, passando per Dinamo Zagabria, Lilla e la sempre ostica Union Saint Gilloise. L'andata sarà giovedì 7 marzo con quattro partite a partire dalle ore 18:45 e altrettante dalle 21, mentre tra una settimana (giovedì 14 marzo) ci saranno le gare di ritorno a orari invertiti. Tra le sfide più interessanti, come quella tra Ajax e Aston Villa: i lancieri stanno vivendo un anno travagliato, mentre la squadra di Unai Emery in Premier sta inseguendo un posto in Chamions e vuole provare ad arrivare fino in fondo anche in questa competizione. Occhi puntanti anche sul Lilla della stellina Jonathan David, che se la vedrà con lo Sturm Graz. In Italia l’attenzione è rivolta alla Fiorentina di Vincenzo Italiano che sarà di scena contro il Maccabi Haifa.

Maccabi Haifa- Fiorentina

Dopo aver superato ottimamente la fase a gironi, la Fiorentina torna in scena in Conference League contro il Maccabi Haifa. La squadra israeliana è approdata a questa fase battendo il Gent nei playoff, mentre i toscani hanno chiuso il Girone F al primo posto, davanti a Genk, Ferencvaros e il Cukaricki. Tecnicamente, il Maccabi Haifa non rappresenta una grande minaccia per la viola che è maggiore in tutti i reparti e in ogni aspetto del gioco. La squadra di Italiano però deve evitare assolutamente di scendere in campo con superiorità e con l'idea di aver già in tasca l'accesso ai quarti perché gli uomini di mister Degu hanno dimostrato contro il Gent di saper punire al primo contropiede che gli viene concesso. L'appuntamento con la gara d'andata è giovedì 7 marzo alle ore 21, le due squadre per ovvi motivi non si affronteranno in Israele bensì alla Bozsik Arena di Budapest, in Ungheria.

Di seguito le probabili formazioni.

Maccabi Haifa (4-3-3): Kaiuf; Khalaili, Feingold, Seck, Gershon; Saief, Show, Mohamed; Khalaili, Pierrot, Rafaelov. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez, Barak, Ikoné; Nzola.

Tutti i match degli ottavi

Giovedì 7 marzo, ore 18:45

Sturm Graz - Lilla

Olympiacos - Maccabi Tel-Aviv

Molde FK - Club Brugge

Ajax - Aston Villa

Giovedi 7 marzo, ore 21:00

Union Saint Gilloise - Fenerbahce

Servette - Viktoria Plzen

Dinamo Zagabria - Paok Salonicco

Maccabi Haifa - Fiorentina

Dove vedere gli ottavi di Conference League in tv

Tutta la UEFA Conference League 2023/2024 è disponibile su Sky e Dazn. Inoltre, in qualche occasione dei match saranno disponibili per tutti gratuitamente su TV8. L'alternativa in streaming è Sky Go e l'app di Dazn.