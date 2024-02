Coppa Africa in tv: Capo Verde per sognare in grande, occhi su Costa d'Avorio-Mali

Milano, 2 febbraio 2024 - Nella giornata di domani, sabato 3 febbraio, si chiuderanno i quarti di finale della Coppa d'Africa 2024. L'appuntamento sarà a partire dalle ore 18 italiane quando i padroni di casa della Costa d'Avorio, che erano riusciti a passare il girone come terza classificata e con un commissario tecnico ad interim, affronteranno il Mali. Mentre in serata gli Squali Blu di Capo Verde, una delle nazionali rivelazione di questa edizione, se la vedrà con il Sudafrica in un match equilibratissimo. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le due sfide, vedendo anche le probabili formazioni.

Dal rischio eliminazione alla possibile semifinale

Al termine della terza giornata del girone A la storia della Costa d'Avorio era scritta: il 4-0 contro la Guinea Equatoriale non lasciava presagire nulla di buono, terzo posto ma inutile per rientrare tra le migliori quattro terze e flop davanti al proprio pubblico. Non si aspetta: esonero dell'allenatore e mente già proiettata al futuro. Però ecco qui che cambia tutto: gli Elefanti rientrano tra le migliori terze, Faé viene nominato ct ad interim, l'avversario è dei peggiori però: il Senegal. Il match va ai rigori, il pubblico ci crede, gli Elefanti ancora di più e Franck Kessié regala una qualificazione ai quarti che fino a pochi giorni prima sembrava impossibile. Si presenta così, con l'idea di esser sotto una buona stella, la Costa d'Avorio a questo grande appuntamento. Dall'altra parte c'è il Mali, che agli ottavi non ha faticato troppo nel liberarsi del Burkina Faso grazie all'autogol di Tapsoba e la rete nel secondo tempo di Sinayoko. Gli uomini di Chelle partono favoriti, ma occhio a questa Costa d'Avorio.

Queste le probabili formazioni.

Mali (4-3-1-2): Diarra; Traore, Kouyate, Niakate, Sacko; Coulibaly, Camara, Haidara; Doumbia; Traore, Sinayoko

Costa d'Avorio (4-3-3): Y. Fofana; Aurier; Konan, Ndicka, Konan; Sangaré, Gradel, S. Fofana; Diakité, Krasso, Kossounou

La favola Capo Verde scriverà un nuovo capitolo?

Non c'è più il Senegal, nemmeno il Marocco, una tra Nigeria e Angola dovrà salutare. Lo sanno bene, benissimo, Sudafrica e Capo Verde che domani sera alle ore 21 si giocano la qualificazione alle semifinali. Un sogno in testa per entrambe e, giudicando il loro cammino e cosa sta accadendo sugli altri campi, l'idea che possa diventare realtà. Capo Verde è la rivelazione, tra le varie, del torneo e la vittoria di misura (1-0) contro la Mauritania è solo l'ultima pagina scritta fin ora. Dall'altra parte il Sudafrica ha fatto una vera e propria impresa battendo il Marocco 2-0, giocando una partita chirurgica e punendo ogni minimo errore dei marocchini. Ora bisogna capire solo quale delle due avrà la meglio e sfiderà la vincente di Nigeria e Angola in semifinale. Di seguito le probabili formazioni della sfida.

Capo Verde (4-3-3): Vozinha; Moreira, Costa, Lopes, Joao Paulo; Duarte, Lenini, Monteiro; Mendes, Bene, Cabral

Sudafrica (4-2-3-1) Williams; Mudau, Xulu, Kekana, Modiba; Mokoena, Sithole; Morena, Zwane, Percy Tau; Makgopa

Dove vedere la Coppa d'Africa in tv

Tutta la trentaquattresima edizione della Coppa d'Africa sarà disponibile in chiaro, dato che l'emittente di riferimento è SportItalia visibile ai canali 60 o 560 del digitale terrestre e sul canale 61 SoloCalcio. In alternativa, anche canale 5060 per chi utilizza il decoder Sky.