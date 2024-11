Cremonese-Frosinone, grande attesa per lo Stroppa-bis

Non è facile cercare di anticipare quale Cremonese (e con quale spirito) accompagnerà il ritorno di Giovanni Stroppa sulla panchina grigiorossa. La società di via Postumia, infatti, ha annunciato che il tecnico lodigiano non presenterà la gara di domani, domenica 24 novembre, in programma alle 15 allo Stadio Zini di Cremona contro il Frosinone.

L’intenzione è chiaramente quella di mantenere alta la concentrazione sul campo ed evitare ogni possibile distrazione in un momento tanto delicato della stagione. Fatta questa doverosa premessa, l’ipotesi prevalente è che mister Stroppa torni a riproporre l’amato 3-5-2 che, tra l’altro, sarebbe a specchio con il modulo scelto da mister Greco che, a sua volta, è subentrato da poco tempo sulla panchina dei ciociari a Vivarini.

Le ultime

Al di là dei numeri e delle scelte che l’ex allenatore di Monza e Crotone deciderà di adottare dopo il mese di “sosta forzata”, le note salienti di questa vigilia così particolare riguardano un attacco praticamente tutto da disegnare (Bonazzoli parte in pole-position e attende di conoscere chi giocherà al suo fianco), mentre, per il resto, il rientrante Ceccherini spera di poter mettere in difficoltà il collaudato trio centrale (Antov-Ravanelli-Bianchetti).

Qualche dubbio pure a centrocampo, dove Castagnetti e Collocolo vedono da vicino una maglia da titolare, mentre saranno le scelte definitive di mister Stroppa a scegliere se il terzo del reparto centrale sarà Vandeputte o se questo ruolo verrà affidato ad un Vazquez collocato in posizione più arretrata.

Scelte abbastanza definite, infine, sugli esterni, dove Zanimacchia e Sernicola sono pronti a prendersi cura, rispettivamente, della fascia destra e di quella sinistra. Questo per quel che riguarda gli uomini, rimane da verificare quella che sarà la risposta dei giocatori grigiorossi al nuovo ribaltone in panchina deciso dai vertici della società.

Come ha ripetuto mister Greco, i gialloazzurri sono decisi a giocare le carte a loro disposizione per violare lo “Zini”. Proprio per questo, per ripartire, la Cremonese è chiamata a mettere in campo grande attenzione e quella prova corale che può fare la differenza con un Frosinone che, da parte sua, deve cancellare una falsa partenza, ma il nuovo ciclo intrapreso dalla società ciociara non deve trovare terreno fertile in casa di una Cremonese che è chiamata a fare appello a tutto il suo orgoglio per rilanciare la sfida ad una promozione nella quale i grigiorossi devono credere fino in fondo.

Probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Sernicola; Vazquez, Bonazzoli. All: Stroppa. Frosinone (3-5-2): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Bracaglia; Anthony Oyono, Gelli, Cichella, Darboe, Marchizza; Canotto, Kvernadze. All: Greco.

Dove vederla

Diretta su Dazn.