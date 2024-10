Cremonese, esonerato Stroppa: c’è Corini in pole position

Cremona, 8 ottobre 2024 - Giovanni Stroppa esonerato dalla Cremonese: ora è ufficiale. L'allenatore, già a rischio dopo il ko per 3-2 con il Brescia, domenica scorsa ha pareggiato 1-1 col Bari.

Dopo otto giornate, lascia la squadra in zona playoff, a otto punti di distanza dal primo posto e a cinque dal secondo, valevole per la promozione diretta, obiettivo della società.

"La Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Giovanni Stroppa - recita la nota -. Il club desidera ringraziare l'allenatore e il suo staff per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona”.

Per la successione c'è Eugenio Corini in pole position: è libero dopo l'ultimo biennio alla guida del Palermo. Corini ha vinto un campionato di Serie B sulla panchina del Brescia e ha allenato anche Lecce e Novara. Stroppa, l'anno scorso, aveva sfiorato la promozione in massima serie arrivando fino alla finale dei playoff, persi poi contro il Venezia.