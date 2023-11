Cukaricki-Fiorentina: dove vederla e probabili formazioni del match di Conference League

Roma, 8 novembre 2023 - La Fiorentina ha bisogno di risollevare la testa. L'appuntamento con la Uefa Conference League di domani sarà una tappa importante per gli uomini di Vincenzo Italiano, che stanno vivendo un momento negativo. Nel corso del fine settimana è giunta la terza sconfitta consecutiva in Serie A, contro i rivali della Juventus: un motivo in più per conquistare i tre punti nella quarta giornata del gruppo F. Gli avversari di domani saranno i serbi del Cukaricki, una compagine apparsa decisamente abbordabile per la viola.

Un match da vincere a tutti i costi

La differenza tecnica, qualitativa e tattica tra Fiorentina e Cukaricki è notevole. La dimostrazione la si è avuta nel match disputato allo stadio Franchi, quando i gigliati si sono imposti con un netto 6-0, conquistando così la prima vittoria stagionale in Europa. Proprio in virtù della partenza non ottimale in campo internazionale, gli uomini di Vincenzo Italiano sono chiamati a ripetersi anche domani, quando alle ore 18:45 affronteranno i serbi a casa loro. Il tecnico dei toscani dovrebbe attuare un mini turnover, con Nico Gonzalez tra tutti che dovrebbe partire inizialmente dalla panchina. Arthur e Martinez Quarta, inamovibii dall'undici titolare, dovrebbero far compagnia all'argentino e verranno chiamati in causa solamente in caso di necessità. Nzola sarà la punta centrale, considerato anche l'infortunio di Beltran. Cukaricki (4-3-3): Belic; Rogan, Serafimovic, Vranjes, Tosic; Sissoko, Docic, Stankovic; Ivanovic, Adetunji, Nikcevic. Allenatore: Matic. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Maxime Lopez; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Nzola. Allenatore: Italiano. Il match tra Cukaricki e Fiorentina si disputerà domani, giovedì 9 novembre 2023, al Gradski stadion Dubocica di Leskovac, in Serbia. Il calcio d'inizio della sfida, valida per la quarta giornata del girone F di Uefa Conference League, è previsto per le ore 18:45. La diretta dell'incontro sarà disponibile sui canali di Sky Sport, su Sky Sport Max e Sky Sport (253), oltre che in streaming su Dazn.

Calendario Uefa Conference League: fase a gironi giornata 4

Giovedì 9 novembre, ore 16:30 Astana - Ballkani Giovedì 9 novembre, ore 18:45 Legia Varsavia - Zrinjski Mostar Besiktas - Bodo Glimt Paok - Aberdeen Nordsjaelland - Spartak Trnava Ferencvaros - Genk Cukaricki - Fiorentina HJK - Eintracht Francoforte Viktoria Plzen - Dinamo Zagabria Giovedì 9 novembre, ore 21 Aston Villa - AZ Alkmaar Ludogorets - Fenerbahçe Olimpija Ljubljana - KI Slovan Bratislava - Lille Breidablik - Gent Zorya - Maccabi Tel Aviv Club Brugge - Lugano

Classifica gironi Uefa Conference League

Girone A: Lille 7, Slovan Bratislava 6, KI 4, Olimpija Ljubljana 0 Girone B: Gent 7, Zorya 4*, Maccabi Tel Aviv 3, Breidablik 0 Girone C: Viktoria Plzen 9, Dinamo Zagabria 3, Ballkani 3, Astana 3 Girone D: Club Brugge 7, Bodo Glimt 4, Lugano 4, Besiktas 1, Gruppo E: Legia Varsavia 6, Aston Villa 6, Zrinjski Mostar 3, AZ Alkmaar 3 Gruppo F: Fiorentina 5, Ferencvaros 5, Genk 5, Cukaricki 0 Gruppo G: Paok 9, Eintracht Francoforte 6, Aberdeen 1, HJK 1 Gruppo H: Fenerbahçe 9, Nordsjaelland 6, Ludogorets 3, Spartak Trnava 0 *una partita in meno