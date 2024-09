Derby Inter-Milan: Inzaghi recupera Dimarco, ballottaggio Morata-Abraham per Fonseca

Milano, 20 settembre 2024 - Manca sempre meno al derby di domenica (22 settembre) alle ore 20.45: a San Siro, sarà ancora tempo di Inter-Milan. I nerazzurri sono reduci dall'ottimo pareggio in Champions contro il Manchester City (0-0), mentre i rossoneri sono crollati contro il Liverpool (1-3) e la panchina di Fonseca già traballa.

Simone Inzaghi avrà a disposizione Federico Dimarco: l'esterno sinistro, a causa di un affaticamento alla coscia accusato nell'ultima partita di campionato con il Monza, aveva saltato la trasferta in Inghilterra. A disposizione anche Arnautovic, frenato in Champions dall'influenza. I nerazzurri dovrebbero scendere in campo con la formazione "tipo", nonostante le ottime prestazioni dei vari Bisseck, Carlos Augusto, Zielinski e soprattutto Taremi che, schierato al posto di Lautaro Martinez contro il City, ha risposto presente con una prova di grande quantità (oltre che di qualità).

Tutt'altra aria in casa Milan: Fonseca è già in discussione e una sconfitta potrebbe portarlo all'esonero. Circolano da qualche giorno i nomi dei possibili successori, tra cui Maurizio Sarri, Edin Terzic e Igor Tudor. Sullo sfondo, Massiliano Allegri. Zlatan Ibrahimovic, comunque, ha seguito gli allenamenti a Milanello, sia ieri che oggi, per dare sostegno alla squadra.

Thiaw si è allenato parzialmente in gruppo (è stato ai box per una distorsione alla caviglia), mentre Calabria ha completamente assorbito la contusione subita contro il Liverpool, così come Maignan che inizialmente sembrava in dubbio. Il ballottaggio principale, per Fonseca, è in avanti: Morata è il titolare designato, ma è appena rientrato da un infortunio muscolare e martedì sera ha giocato 85 minuti. Abraham, da parte sua, ha dato altri segnali importanti a livello di leadership e gamba.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Chalanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi. Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. All. Fonseca.