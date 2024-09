Pioli va all’Al Nassr. E Fonseca (ora) è ancor più a rischio

Milano, 18 settembre 2024 - Stefano Pioli è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Al Nassr, la squadra saudita in cui militano Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic. Prima di accettare la proposta del club di Riad, ha rescisso il restante anno di contratto ancora in essere con il Milan, da 4 milioni a stagione.

Fonseca traballa

Il tutto mentre la panchina di Paulo Fonseca inizia a traballare. Il portoghese che ha firmato un triennale quest'estate, ha vinto solo una delle cinque partite ufficiali fin qui giocate dai rossoneri. E ha incassato nove reti. L'ultima sconfitta, in Champions contro il Liverpool, ha lasciato il segno.

Il summit

Ibrahimovic, Moncada e Furlani, infatti, si sono trattenuti a San Siro, senza Fonseca, dopo la partita. Un summit improvvisato, insomma. I tifosi avevano "avvisato" la squadra sabato, prima della partita col Venezia: "Ultima chiamata, basta scuse". Il poker rifilato ai lagunari aveva riportato un po' di fiducia, crollata però sotto i colpi dei Reds.

In pole

Il dopo Un 3-1 subìto in rimonta, dopo il vantaggio immediato di Pulisic, senza repliche: tre gol, due traverse, 24-8 il conteggio dei tiri totali, 12-2 quello delle conclusioni nello specchio. I fischi di San Siro, i cori ("tirate fuori i c..." e "ci avete rotto il c..."), il summit. Oggi Ibrahimovic avrebbe preso contatto con Edin Terzic, libero di stato dopo aver lasciato quest'estate il Borussia Dortmund, portato fino alla finale di Champions.

Altri papabili

Sullo sfondo, le "solite" ombre di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, anche loro svincolati dopo le ultime esperienze con Juventus e Lazio. Profili molto diversi da Fonseca (e da Terzic). Fonseca è il primo allenatore scelto dalla nuova proprietà. Pioli era stato ereditato e ora non "pesa" più sulle casse del Milan: ha firmato per tre anni con l'Al Nassr, a 12 milioni di euro a stagione.

Il tecnico

La stagione di Fonseca, invece, sembra arrivata a un bivio: "Abbiamo diversi problemi. La squadra, quando le cose non funzionano, perde coraggio. Così è difficile". Ma anche: "Ho la stessa forza e la stessa convinzione del primo giorno". La fiducia della società, però, non sembra essere la stessa. Servono risultati. E servono subito.