Caso Pallone d’Oro, l’ex ct francese Raymond Domenech si scaglia contro Real Madrid

Parigi, 30 ottobre 2024 – Ogni tifoso della nazionale italiana ricorda bene Raymond Domenech, l'allenatore della Francia che, durante i Mondiali del 2006, perse la finale contro gli azzurri, mancando così l'occasione di sollevare il trofeo più prestigioso nel panorama calcistico. Figura controversa e spesso al centro delle polemiche, Domenech ha alle spalle una lunga carriera che non si è mai contraddistinta per i toni pacati, e nemmeno questa volta ha risparmiato dichiarazioni al veleno.

Raymond Domenech, ex Ct della nazionale francese (foto Mondadori)

In merito alla cerimonia del Pallone d’Oro, l’ex ct transalpino ha infatti criticato apertamente il Real Madrid, colpevole, a suo dire, di una reazione “patetica e ripugnante” in risposta alla notizia che il premio di miglior giocatore dell’anno sarebbe andato a Rodri. La decisione dei blancos di non presenziare alla cerimonia per solidarietà al brasiliano Vinicius Jr., arrivato secondo in classifica, non è stata affatto apprezzata da Domenech, il quale ha dichiarato che la società spagnola, nota per la sua iconica maglia bianca, si è “macchiata” con questo comportamento.

Le parole dell'ex tecnico francese non sono state certo leggere, ma molti appassionati condividono il suo punto di vista su un episodio che ha intaccato una delle cerimonie più prestigiose del calcio mondiale. La serata, che di solito riunisce l'élite calcistica globale, ha purtroppo dovuto fare a meno di alcuni grandi protagonisti, nonostante ben tre dei primi cinque classificati siano giocatori del Real.