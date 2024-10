Pallone d’Oro 2024, l’Equipe attacca il Real Madrid: “Ha calpestato i valori dello sport”

Madrid, 29 ottobre 2024 – Il Pallone d’oro 2024 è stato assegnato, con Rodri che ha superato Vinicius e Bellingham e ha riportato il trofeo in Spagna dopo 64 anni. Nonostante molti reputino meritata la vittoria del centrocampista spagnolo, sono in tanti gli esponenti del mondo calcistico che ancora ritengono che avrebbe dovuto essere Vinicius Jr a sollevare il premio. Proprio l’ala sinistra brasiliana era uno dei grandi assenti alla cerimonia di ieri, dal momento che ha deciso di “disertare” la premiazione quando ha scoperto che non sarebbe stato lui il vincitore del Pallone d’oro del 2024. Oltre il 7 dei blancos, però, erano assenti alla cerimonia anche tutti gli altri tesserati del Real Madrid, come Bellingham e Ancelotti, creando una situazione tutt’altro che piacevole tra gli ambienti della FIFA e di France Football, la rivista che si occupa dell’assegnazione del Pallone d’oro.

Sull’assenza forzata dei blancos è intervenuto il giornale L’Équipe, il quale ha criticato fortemente la scelta del presidente Florentino Perez di impedire a tutti i tesserati del Real di presentarsi al Théâtre du Châtelet, dove si sarebbe tenuta la cerimonia. “Una sconfitta elettorale e una sconfitta morale. Il Real Madrid, che non accetta di non sapere in anticipo chi sarà il vincitore, né che non sia lui, ha finito per rifiutarsi di venire a causa del rumor di sconfitta di Vinicius, prendendo in ostaggio i suoi altri vincitori, Carlo Ancelotti e Kylian Mbappé, in particolare. Il club madrileno ha scelto, senza classe, di calpestare questo valore dello sport che consiste nel rispettare i propri vincitori”, si legge nell’editoriale firmato dal giornalista francese Vincent Duluc. All’interno del quotidiano, inoltre, si è provato a spiegare come mai alla fine sia stato Rodri a spuntarla e non Vinicius, con il giornalista Vincent Garcia che ha dato la “colpa” di questa sconfitta alla presenza di troppi giocatori del Real Madrid nelle cinque posizioni finali, dal momento che i voti dei giornalisti incaricati a votare le posizioni dei candidati sono stati spalmati per tutti i giocatori dei blancos.

La top 5, infatti, è composta da Erling Haaland, Dani Carvajal, Jude Bellingham, Vinicius Jr e Rodri: ben 3 giocatori su 5 fanno parte del Real Madrid, mentre i restanti 2 sono del Manchester City, anche se Haaland non è stato mai un serio candidato per la vittoria finale, dal momento che Rodri contava pure il successo dell’Europeo con la nazionale spagnola. Tutto questo, quindi, ha portato Rodri alla vittoria del Pallone d’oro, con la nazionale spagnola che può nuovamente festeggiare il successo di un giocatore della Furia Roja, dopo che l’ultimo fu Luis Suarez nel lontano 1960.