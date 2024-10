Barcellona, dominio al trofeo Kopa: 3 vincitori degli ultimi 4 anni sono della Cantera

Barcellona (Spagna), 29 ottobre 2024 – La vittoria contro il Real Madrid ha sancito definitivamente la nascita della stella Lamine Yamal, che, con la rete del 3-0 segnata su assist di Raphinha, è diventato il più giovane giocatore di sempre a segnare nel Clasico. Quello contro il Real, tuttavia, è stata soltanto l'ultima delle meraviglie del numero 19 del Barcellona, che in estate è stato uno dei principali artefici della vittoria dell'Europeo da parte della Spagna, segnando il gol del pareggio contro la Francia al 21’ con un tiro a giro bellissimo sotto il sette.

La vittoria del trofeo Kopa

A seguito della favolosa passata stagione, Lamine Yamal è stato premiato con il trofeo Kopa, che viene assegnato al miglior giocatore Under-21 dell'annata calcistica appena trascorsa, diventando il giocatore più giovane della storia a riceverlo, ad appena 17 anni. Questo trofeo, infatti, è stato istituito soltanto nel 2018, e nel 2020, a causa della pandemia, non è stato assegnato a nessuno. Se la prima edizione aveva visto Kylian Mbappé trionfare davanti a Christian Pulisic e a Justin Kluivert, e la seconda aveva visto la vittoria di De Ligt, dopo la pandemia sono saliti in cattedra i ragazzi d'oro del Barcellona, che hanno conquistato questo trofeo per ben 3 volte negli ultimi 4 anni. Nel 2021, infatti, il riconoscimento come miglior Under-21 è andato a Pedri, autore di una stagione sensazionale terminata con l'argento olimpico di Tokyo 2020, mentre nel 2022 a ricevere il premio Kopa è stato Gavi. Dopo la parentesi Bellingham del 2023, nella giornata di ieri è stato nuovamente un giocatore del Barcellona a trionfare, davanti a Arda Guler e Kobbie Mainoo.

Il successo de La Masia

Con la vittoria di Yamal (che tra l'altro si è qualificato anche all'ottavo posto nella classifica del Pallone d'Oro), non si può non considerare il ruolo della Cantera blaugrana nel calcio mondiale, che, dopo lo sfortunato ciclo con Bartomeu nel ruolo di presidente, sta tornando finalmente ai vertici di questo sport, sfornando una serie di talenti cristallini che faranno le fortune del Barcellona negli anni a venire. Oltre Yamal, Pedri e Gavi, infatti, non possono non essere citati anche Pau Cubarsí, Marc Casadó e Fermin Lopez, tutti giocatori provenienti dalla Masia e che nelle ultime partite si stanno decisamente mettendo in mostra, come quanto visto nella sfida contro il Real di sabato scorso, nella quale tutti hanno fornito un’ottima prestazione. Chi ne ricava di più da questa situazione, oltre il Barcellona, è la Nazionale spagnola, che dopo dieci anni di transizione e di ricambio generazionale si appresta a riaprire un ciclo aureo, iniziato con la vittoria dell'Europeo di luglio.

Leggi anche - Sinner si ritira da Parigi-Bercy: le motivazioni