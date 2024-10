Gavi-Vinicius: scintille anche sui social

Barcellona (Spagna), 29 ottobre 2024 – Tra Gavi e Vinicius Jr non corre buon sangue, ormai questo è assodato, ma i due non perdono occasione per battibeccarsi e questa volta il teatro dello scontro non è stato soltanto il rettangolo di gioco. Tutto è partito sabato sera durante il Clasico tra Real Madrid e Barcellona, quando Gavi è subentrato a Pedri al minuto 87. Lo spagnolo, appena messo piede in campo, ha subito puntato il numero 7 del Real, andando a strattonarlo e a rifilargli qualche colpo provocatorio: a quel punto, Vinicius ha reagito, e tra una parola e l'altra Gavi ha fatto il segno del 4 con la mano, per ricordare il parziale all'ala dei blancos, che recitava 4-0 per gli ospiti, e anche per vendicarsi di quanto successo qualche mese prima, dove era stato il brasiliano a sbeffeggiare i rivali del Barcellona dopo una vittoria del Real. Secondo le ricostruzioni, Vinicius ha risposto a Gavi dicendogli che lunedì (ieri) lui avrebbe vinto il Pallone d'Oro, ma, come sappiamo, alla fine a trionfare è stato Rodri, che con il Manchester City e la Nazionale spagnola ha vissuto un’annata fantastica, concludendo la stagione con 58 partite giocate (46 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte) e mettendo a referto 12 gol e 14 assist, oltre che la vittoria della Premier League, della Community Shield, della Supercoppa Europea, del Mondiale per Club, dell'Europeo e del premio Mvp per questi ultimi due tornei.

Quando Vinicius Jr è venuto a conoscenza del fatto che non sarebbe stato lui a vincere il Pallone d'Oro, nonostante vi fosse praticamente la certezza che alla fine sarebbe stato lui a trionfare, ha deciso, insieme a tutto il resto dei giocatori del Real Madrid, di non presentarsi alla cerimonia di assegnazione del trofeo. A quel punto, Gavi ha voluto nuovamente punzecchiare il calciatore brasiliano, ricondividendo un post su X in cui veniva spiegato quanto accaduto in campo e la frase del 7 dei blancos, aggiungendo un commento personale (“Hmmm”) in modo da provocare nuovamente Vinicius e da riaccendere la rivalità tra i due. Quello di ieri è stato sicuramente un boccone amaro da digerire per Vinicius, che ha detto di essere disposto a fare dieci volte tanto quello che sta facendo ora per portare a casa il Pallone d'Oro, e chissà che la vendetta di Vinicius non possa iniziare già da sabato 2 novembre, quando il Real Madrid sarà impegnato in trasferta contro il Valencia. Dopo la pesante sconfitta del Clasico, i blancos si trovano a 6 punti di distacco dal Barcellona primo, che abbozza già una fuga per la vittoria della Liga: riusciranno i ragazzi di Ancelotti a ribaltare la classifica e a riacciuffare gli uomini di Flick?

