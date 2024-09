Empoli-Fiorentina 0-0: il derby termina senza reti

Empoli, 29 settembre 2024 - Il derby tra Empoli e Fiorentina termina senza reti, con le due squadre che portano a casa un punto a testa. Un pareggio che, in ottica obiettivi stagionali e classifica, fa molto più piacere alla squadra di Roberto D'Aversa che sale a 10 punti e resta, dopo sei giornate, senza sconfitte (solo la Juventus come l'Empoli). Un primo tempo non molto spettacolare, con le due squadre che giocano molto a centrocampo e mancano di precisione negli ultimi venticinque metri. L'unica occasione della prima frazione arriva sulla testa di Colpani che gira il cross di Dodo, ma la palla termina ampiamente a lato. Il copione continua anche nella ripresa, con Kean che prova a farsi largo nella difesa empolese che però tiene botta. Gli allenatori provano a pescare dalla panchina, ma nessuno riesce a dare quel guizzo decisivo.

Primo tempo

Prova a dettare subito il tempo della partita l'Empoli che tiene a lungo la palla e poi guadagna un angolo sul quale Ismajili non arriva. Si gioca molto in mezzo al campo, con Cataldi che prova a fare la voce grossa ma commette fallo su Anjorin prima di lanciare Bove che avrebbe, nel caso in cui l'azione fosse stata regolare, sbagliato solo davanti a Vasquez. Si arriva al minuto 20 senza vere e proprie occasioni da gol, con le due squadre che non riescono a essere davvero incisive negli ultimi 25 metri. Prova ad accendersi Dodo che vola sulla destra e crossa in area per Colpani che gira di testa, ma la sua conclusione si spegne a lato. Seconda parte di primo tempo con la Fiorentina che prova a tenere palla e stanare la linea difensiva dell'Empoli che però è compatto e si difende con ordine. Palla persa dell'Empoli che permette alla Fiorentina di ripartire, con Colpani che rientra sul sinistro con il suo classico movimento e serve un compagno che subisce fallo da Gyasi. Distanza tra venti e venticinque metri dalla porta di Vasquez, da posizione centrale, Cataldi parla con Gudmundsson ma l'islandese non vuole sentire ragioni e calcia lui ma direttamente sulla barriera. Senza recupero, finisce 0-0 un primo tempo dove De Gea e Vasquez, di fatto, non hanno effettuato parate.

Secondo tempo

Al Castellani si riparte con gli stessi ventidue del primo tempo. Ci prova Esposito che riceve in velocità, resta per vie centrali contro Ranieri, lo disorienta e prova a calciare col sinistro senza però trovare la porta. Grande occasione per l'Empoli in ripartenza con Pezzella che parte sulla sinistra, punta l'area di rigore e da posizione defilata calcia forte addosso a De Gea che rilancia così così e per poco Colombo non trova il tap in vincente. Non benissimo la Fiorentina in questo avvio di secondo tempo, la squadra di Palladino sta subendo la pressione degli avversari. Riparte la Fiorentina, ma troppo leziosi Dodo e, soprattutto, Gudmundsson che non calciano in porta. Problemi per Ismajili che resta a terra, probabilmente un problema muscolare per il difensore centrale. Vicino all'eurogol Gosens che, dopo un cross buttato fuori dalla difesa, calcia forte al volo che esce non di tanto. Primo cambio per D'Aversa: fuori Colombo e dentro Solbakken al 58'. Torna in campo Ismajili, che riesce a continuare. Si fa vedere Kean che tiene botta contro tre avversari, si libera dentro l'area sulla destra, prova a calciare e la palla viene deviata in angolo. Cambi anche nella Fiorentina, Palladino ne sceglie tre: Adli, Ikoné e Beltran per Gudmundsson, Colpani e Cataldi. I due allenatori provano a cambiare qualcosa per trovare il guizzo decisivo in una partita che, arrivati al minuto 70, è ancora bloccata. D'Aversa manda in campo Ekong e Pellegri per Henderson ed Esposito. Quarto cambio di Palladino a dieci dalla fine: Sottil per Kouamé. Negli ultimi minuti l'Empoli si difende, la squadra di casa pare volersi accontentare del pari, mentre la Fiornetina prova a spingere per trovare il gol partita in uno dei quattro minuti di recupero assegnati. L'Empoli temporeggia e la Fiorentina non sfonda, finisce 0-0.

Tabellino

Formazioni

Empoli (3-4-2-1): Vasquez, Goglichidze, Viti, Isamjli; Gyasi, Grassi, Henderson (Ekong, 76'), Pezzella; Anjorin (Haas, 85'), Esposito (Pellegri, 76'); Colombo (Solbakken, 58').

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens (Parisi, 88'); Bove, Cataldi (Adli, 71'); Colpani (Beltran, 71'), Gudmundsson (Ikoné, 71'), Kouamé (Sottil, 81'); Kean.

Reti: nessuna