Empoli-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Empoli 26 maggio 2024 - Quando sei sull'orlo del baratro non c'è spazio per la paura, non c'è spazio per i rimpianti o per meditare su tutti gli errori passati. Quando ti senti già cadere, ti puoi attaccare solo alle tue convinzioni e lottare con tutte le tue forze per riprendere l'equilibrio e fare un passo indietro, lontano dall'incubo. Empoli e Roma si affronteranno nella giornata di oggi al Castellani, in una sfida che per gli azzurri da sola può ancora oggi decidere la permanenza in Serie A, ma al tempo stesso senza ottenere punti sui ragazzi di De Rossi, vorrebbe già dire Serie B, senza neanche guardare al risultato di Frosinone tra i ciociari e l'Udinese. Un thriller degno dei film di Alfred Hitchcock o dei libri di Agatha Christie, che vedrà il calcio d'inizio oggi, 26 maggio 2024, alle ore 20:45.

Come detto, i ragazzi di Nicola sono a un passo dal baratro: attualmente terzultimi, dopo Sassuolo e Salernitana sarebbero momentaneamente l'ultima squadra a precipitare in Serie B. Un'eventualità che in Toscana si vuole scongiurare con tutte le forze, per questo lo stadio Castellani sarà vestito a festa, pronto a spingere gli azzurri oltre l'ostacolo giallorosso, verso i tre punti, che da soli varrebbero ancora la permanenza nella massima categoria, altrimenti, sarà necessario affidarsi al destino e al risultato tra Frosinone e Udinese, per sperare quantomeno in uno spareggio per salvaguardare la Serie A. Insomma una sfida sconsigliata ai deboli di cuore, il più classico dei testacoda di campionato, dove una ha tutto da perdere, mentre per l'altra la motivazione è solo l'onore della passerella. Le motivazioni saranno una delle tante chiave della partita, ma se da questo punto di vista, c'è una vincitrice già annunciata, occhio al peso delle responsabilità: i sogni e le speranze di tutta la piazza poggiano sui giocatori, con il rischio di schiacciare i protagonisti in campo sotto questo peso.

La Roma da parte sua invece ha il privilegio di vivere la sfida con la tranquillità di un risultato già acquisito. Il successo in Europa League dell'Atalanta, ha lasciato aperto ai giallorossi uno spiraglio della porta sul retro per entrare nella prossima Champions League. Perché questo succeda però è necessario che i nerazzurri non superino il quinto posto in campionato: con il Bologna quarto a +2 dagli orobici, i bergamaschi dovrebbero ottenere solo 2 punti nelle due partite che mancano loro, restando così alle spalle dei felsinei e permettendo l'ingresso dei capitolini alla massima competizione continentale, come sesta squadra italiana. I ragazzi di De Rossi hanno già messo in ghiaccio il proprio sesto posto e contro gli azzurri, si potranno godere il lusso di avere testa sgombra e sperimentare al meglio il calcio del proprio tecnico, magari cercando di fare colpo sul nuovo ds Florent Ghisolfi, il quale studierà la sua nuova squadra, pensando a quali posizioni ritoccare per la nuova stagione. Tutti dunque sul banco delle valutazioni già a partire dal Castellani, la motivazione necessaria per privare i toscani dei tre punti.

Per la gara tra Empoli e Roma, decisiva per la salvezza degli azzurri, il direttore di gara sarà Davide Massa di Imperia. Alberto Tegoni di Milano e Luigi Rossi di Rovigo gli assistenti; Antonio Rapuano di Rimini il IV uomo; Gianluca Aureliano di Bologna il Var e Rosario Abisso di Palermo l’Avar. Sono 16 i precedenti con l’Empoli, con 7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Sono invece 28 i precedenti con la Roma, con 12 vittorie giallorosse, 10 pareggi e 6 sconfitte. Per il fischietto ligure si tratterà della trentesima gara stagionale, la numero 17 di Serie A, a cui aggiunge 3 partite di Serie B, 1 di Coppa Italia e ben 9 partite internazionali, di cui 5 di Champions League, 1 Europa League, 1 Conference League, 1 Nazionale e 1 nella UAE Pro League (Emirati Arabi).

Probabili formazioni

Nicola vede il baratro e con il suo Empoli vuole vincere per salvare la categoria. Davanti a Caprile, ci saranno Bereszynski, Ismajli e Luperto. Occhio alla mediana, la scelta più probabile sarà quella della linea a 5 in orizzontale, ma non è da sottovalutare l'ipotesi di un trequartista in più al posto di un centrocampista. Sulle fasce ci saranno Gyasi e Fazzini, mentre Marin, Maleh e Pezzella saranno i tre mediani. In avanti Cambiaghi e Niang sono i favoriti, ma non è da escludere l'utilizzo di Caputo, Cancellieri o Cerri, tutti e tre in lizza per le due maglie da titolari.

De Rossi riparte invece da Svilar tra i pali, nonostante quella del Castellani sarà l'ultima di Rui Patricio in maglia giallorossa. Davanti a lui la linea a quattro vedrà Mancini e N'Dicka sicuri del ruolo al centro della difesa, con Angeliño a sinistra, mentre a destra Çelik e Kritensen sono in ballottaggio per il ruolo di terzino a destra. In mediana Bove, Cristante e Pellegrini agiranno dal primo minuto, con Paredes a osservare dalla tribuna, dopo il cartellino rosso rimediato contro il Genoa alla penultima. Assente anche Lukaku per squalifica, in avanti sarà Abraham a guidare il reparto, con Dybala ed El Shaarawy a completare il tridente.

Empoli (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Pezzella, Marin, Maleh, Gyasi; Cancellieri, Cerri. All. Davide Nicola.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi.

Dove vedere la partita

La partita fra Empoli e Roma dello stadio Carlo Castellani, valevole per la trentottesima e ultima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di domenica 26 maggio 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Edoardo Testoni e Alessandro Budel.