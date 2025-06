Entrambi serviranno a mister Magi per il prossimo campionato. Dopo Alonzi la Vigor blinda anche il giovane centrocampista Subissati

Dopo il rinnovo di Alonzi, la Vigor blinda anche il centrocampista classe 2006 Subissati. Giovane, ma affidabile in mezzo al campo e già pronto per la quarta serie, Alonzi invece è il centravanti di peso che serviva a Magi. A proposito dell’attaccante di Frascati, che si fosse subito ambientato nella spiaggia di velluto lo si era intuito: già poche settimane dopo il brutto infortunio, l’attaccante laziale e il ds Moroni avevano intavolato una trattativa per discutere del rinnovo. I tempi però non erano maturi e con una stagione davanti sembrava solo una suggestione, invece, un anno dopo, Alonzi è ancora a Senigallia.

Per inquadrare la situazione è opportuno riavvolgere il nastro e tornare alla sciagurata trasferta di Isernia del 2024 durante la quale Alonzi subì la rottura del legamento crociato. Un infortunio devastante per un calciatore, specie per chi convive con il peso delle aspettative di un’ intera piazza. Alonzi non si è abbattuto e dopo l’intervento si è rimboccato le maniche, non solo: pur in stampelle è riuscito ad attirare la simpatia di tutta la tifoseria per il suo attaccamento ed il suo spirito da combattente. Alla fine torna arruolabile nel finale di stagione. Un po’ arrugginito, ma sempre al centro della manovra. Ora l’attaccante di Frascati si appresta a scrivere un nuovo capitolo di questa storia a tinte rossoblu, nella speranza che stavolta la fortuna non si metta di traverso. Mancano ancora molte pedine nello scacchiere di mister Magi, ma la Vigor comincia a prendere forma.

Nicolò Scocchera