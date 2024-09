Manchester City, generoso Guardiola: 10mila sterline a ogni membro dello staff

Manchester, 29 agosto 2024 – Se il Manchester City è una delle squadre migliori del mondo lo deve sicuramente all’idea di calcio di Pep Guardiola, che da quando ha scelto di diventare allenatore ha contribuito pesantemente a cambiare il mondo del pallone. Tuttavia, per rendere una squadra così tanto grande come lo è ora il Manchester City non bastano soltanto le capacità del mister. Il City, infatti, è una squadra che ormai da diversi anni investe in maniera quasi perfetta sul mercato, acquistando giocatori funzionali al progetto e che riescono a dare un enorme apporto alla squadra: Haaland, Gvardiol e Doku sono solo un esempio di un mercato studiato in maniera eccellente. Oltre questo, però, c’è anche un’altra componente che rende grande una squadra, tanto fondamentale quanto le idee di calcio dell’allenatore e gli investimenti sul mercato: il ruolo dello staff.

Il bonus di Guardiola

Negli ultimi anni, il Manchester City ha raggiunto dei risultati incredibili: dal 2011-12, infatti, è riuscito a vincere ben 8 Premier League, e con la vittoria della passata stagione è diventata l’unica squadra in Inghilterra ad aver vinto il campionato nazionale per 4 anni di fila. Oltre quello, poi, figurano anche svariate coppe nazionali e la Champions League, vinta nel giugno del 2023 in finale contro l’Inter. La passata stagione, quindi, il Manchester City ha sollevato al cielo per la decima volta il trofeo del campionato inglese, e mister Guardiola ha voluto rendere merito ai lavoratori che dietro le quinte compiono da anni un lavoro eccellente, ma che pochissime volte ricevono l’attenzione che si meritano. Serve tutto in un club, in prima linea ci sono giocatori, allenatori, dirigenti, ma anche lavanderia, magazzino e quanto altro rappresentano asset fondamentali per mandare avanti la gestione di una società professionistica. Il tecnico, infatti, ha deciso di premiare tutti i componenti dello staff che si occupano della prima squadra con un bonus di 10 mila sterline, per ringraziarli del lavoro fatto non solo l’anno scorso, ma in tutti questi anni dove il Manchester City è stabilmente tra le squadre più forti del mondo. Il tecnico spagnolo usa spesso le sue conferenze stampa per ringraziare i vari membri dello staff per il lavoro che svolgono quotidianamente, e questa volta ha deciso di elargire un premio per tutti coloro che contribuiscono ai successi del Man City. Secondo alcune fonti, il premio sarebbe arrivato direttamente da Guardiola, e nella spesa complessiva di oltre 500 mila sterline sarebbero compresi tutti gli addetti allo staff della prima squadra, dagli addetti agli attrezzi al personale di sicurezza e i fisioterapisti.