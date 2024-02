Ronaldo, esultanza “immorale”: sul gesto indaga la federcalcio araba

Riad, 26 febbraio 2024 – I cori per Leo Messi cantati in modo provocatorio dai tifosi avversari hanno fatto perdere la pazienza a Cristiano Ronaldo, che avrebbe rivolto un gesto offensivo ai supporter dell'Al-Shabab durante la partita contro il suo Al-Nassr.

E ora sull'episodio indaga, per “gesto immorale”, il Comitato disciplinare della Federcalcio saudita, che annuncerà una decisione nei prossimi giorni. L'attaccante non ha preso bene i cori per Messi, riferisce la stampa locale, secondo la quale l'attaccante portoghese ha perso la pazienza ed ha rivolto un gestaccio agli occupanti degli spalti. L’Al-Nassr ha sconfitto l’Al-Shabab 3-2, e CR7 ha segnato uno dei gol. Dopo la rete, Ronaldo si è portato le mani alle orecchie per zittire i tifosi avversari e ha gesticolato verso di loro indicandosi l'inguine.

L’Al-Nassr è secondo nella Saudi League, 7 punti sotto l’Al-Hilal. Ronaldo guida la classifica dei marcatori con 22 gol.

