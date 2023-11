Atalanta-Sturm Graz, Juan Musso in cerca di riscatto dopo l’errore con l’Inter

Nell’Atalanta che giovedì sera ospita al Gewiss Stadium gli austriaci dello Sturm Graz, per la quarta giornata di Europa League, ci sarà in porta Juan Musso? Quasi certamente si, salvo problemi fisici dell’ultima ora, perché non sono attesi imprevisti ribaltoni tra i pali. Il 29enne argentino sabato è stato protagonista in negativo nell’episodio che ha girato la gara interna contro l’Inter, provocando con un’uscita irruente su Darmian il fallo da rigore che ha regalato il vantaggio all’Inter a sette minuti dell’intervallo. Un errore grave, certamente, perché ha condizionato il risultato, un errore a macchiare un inizio di stagione finora buono per l’estremo difensore acquistato per 20 milioni dall’Udinese due anni e mezzo fa. Musso dovrebbe giocare regolarmente giovedì contro lo Sturm, Gasperini lo ritiene il titolare e sabato sera in conferenza stampa ha di fatto ribadito che le gerarchie non cambiano, spiegando: “Non si può condannare il portiere su ogni errore. Le mie valutazioni dall’inizio della stagione la società le sa benissimo: non è stato possibile fare ciò che si era richiesto, ora gestiamo un portiere e l’altro come abbiamo sempre fatto”. Per il vice, il 23enne emergente Marco Carnesecchi, tre presenze finora contro Fiorentina, Verona e Genoa, potrebbe esserci un’occasione nel fisiologico turnover domenica a Udine, dove peraltro Musso sarebbe l’ex di turno.