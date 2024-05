Bayer Leverkusen-Roma alle 21, formazioni ufficiali live: è caccia alla finale di Europa League. De Rossi sogna l’impresa

Leverkusen, 9 maggio 2024 – Tutto in una notte. La più importante della stagione. La Roma va a caccia della qualificazione alla finale di Europa League: serve un’impresa per conquistare il pass. La squadra di De Rossi deve infatti rimontare lo 0-2 incassato all’Olimpico contro il Bayer Leverkusen.

Una missione molto difficile, considerato che i tedeschi (che hanno già messo in bacheca il titolo in Germania) non hanno ancora perso una partita in questa magica stagione. La formazione guidata da Xabi Alonso è probabilmente la grande rivelazione della stagione europea, ma all’andata i giallorossi – nonostante la sconfitta – hanno comunque dimostrato di poter mettere in seria difficoltà il Bayer. Nell’altra semifinale in campo Atalanta e Olympique Marsiglia: la Dea ha la grande occasione di accedere alla prima finale europea della sua storia. A Bergamo si riparte dall’1-1 dell’andata.

Le formazioni

Bayer (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz. All. Xabi Alonso.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Spinazzola; El Shaarawy, Cristante, Paredes, Pellegrini, Angelino; Azmoun, Lukaku. All. De Rossi.

Bayer-Roma live alle 21

Dove vedere la partita in tv

Bayer Leverkusen-Roma si gioca alle 21: la gara è trasmessa in diretta su Rai 1, Sky Sport e Dazn.