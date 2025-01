Braga-Lazio, formazioni e dove vederla in tv

Braga, 30 gennaio 2025 – È una lotta senza quartiere questa Europa League, sia per l'accesso diretto agli ottavi di finale, sia per la permanenza tra le 24 a evitare un'eliminazione già in questa fase a campionato. Sarà una serata di passione quella di giovedì 30 gennaio, l'ultima serata di questa fase della competizione, una notte drammatica, che però coinvolgerà solo trasversalmente la Lazio. I biancocelesti voleranno a Braga per l'ultimo turno di questa competizione con la quasi certezza del primato anche in caso di sconfitta, mentre dall'altra parte lo Sporting Braga dovrà strappare un successo ai capitolini per credere nella propria qualificazione nelle 24 per gli spareggi. Il calcio d'inizio è fissato alle 21 di giovedì 30 gennaio, per una serata con tutte e diciotto le partite in contemporanea.

A differenza delle rivali, la Lazio celebra il percorso pressoché perfetto fatto fin qui. Con 19 punti e 6 vittorie su 7 partite i biancocelesti sono stati fin qui incontrastati in vetta alla graduatoria, l'unica certa del posto agli ottavi di finale e prima quasi aritmeticamente anche in caso di sconfitta. Nervi distesi dunque per questa partita, che sicuramente verrà affrontata non sottovalutando l'impegno, ma allo stesso modo permetterà al tecnico di ruotare gli interpreti. Tanto spazio alle seconde linee e la possibilità di gestire le energie per poi tuffarsi nuovamente a capofitto sul campionato, dove arrivano due sfide sulla carta agevoli contro Cagliari e Monza, prima poi della sfida contro la capolista Napoli. C'è un quarto posto in Serie A da mettere ancor più al sicuro e in questo senso, il calendario più leggero in Europa per merito di quanto fatto in questa fase a campionato, toglierà molta fatica dalle spalle laziali.

Dall'altra parte invece si giocherà con la disperazione tipica di chi ha un solo risultato possibile. Lo Sporting Braga arriva a quest'ultima giornata di Europa League con soli 7 punti, due in meno rispetto alle squadre momentaneamente qualificate. Ai portoghesi resta solo la vittoria come risultato, poi con la giusta sequenza di risultati, non resterà che sperare per ipotizzare un rientro tra le prime 24. I lusitani hanno avuto sul loro percorso già un incrocio italiano, quello con la Roma, dove ne sono usciti sconfitti con un sonoro 3-0. Fin qui i portoghesi hanno fatto punti solo contro le squadre posizionate alle loro spalle in classifica e per restare in corsa sarà necessario non solo sfatare questo tabù, ma farlo contro l'unica imbattuta del torneo. Impresa decisamente complicata per uno Sporting Braga meno talentuoso del recente passato. Diversi giocatori di esperienza come capitan Horta, Bruma o l'eterno Joao Moutinho, mentre mancano i tanti giovani talenti che hanno contraddistinto il passato dei biancorossi. Pochi ma buoni i ragazzini terribili, sono da tenere d'occhio Roger, ala classe 2005, il mediano Helguera classe 2006 e il centrale Arrey-Mbi classe 2003.

L’ultima gara in programma per questa Europa League di Sporting Braga e Lazio, con fischio d’inizio alle 21 di giovedì 30 gennaio 2025, sarà diretta dall’arbitro inglese John Brooks. Designati anche gli assistenti, suoi connazionali Simon Bennett e Daniel Robathan. Quarto uomo sarà Thomas Bramall, anch'egli britannico, mentre in sala Var pronto l’inglese Stuart Attwell, affiancato dall'olandese Pol van Boekel. Direzione numero 20 della stagione del direttore di gara del Leicestershire, terza partita di Europa League, a cui ne aggiunge 11 di Premier League, 2 di Championship, 3 di EFL Cup e 1 di Nations League. Primo incrocio per Brooks sia con lo Sporting Braga, sia con la Lazio.

In casa portoghese due assenze, quella rimpiazzabile di Olivera, ma anche quella pesante in mediana di Zalazar, una delle stelle dello Sporting Braga. In porta Hornicek, favorito su Matheus, sarà protetto dalla linea a tre composta da Bambu, Oliveira e Niakaté. In mediana Joao Moutinho e Gorby a dettare i tempi, con Fernandes a destra, Martinez a sinistra sulle corsie. Ouazzani dovrebbe essere l'uomo d'attacco in casa portoghese, mentre alle sue spalle agiranno Horta e Gharbi, con Bruma pronto a subentrare.

Baroni fa i conti con una squadra in leggera emergenza e potrebbe così optare per un paio di scelte a sorpresa in campo. Fuori gli squalificati Zaccagni e Rovella, così come Guendouzi, influenzato e assente negli allenamenti odierni della Lazio. Spazio allora all'esperimento Gila in mediana al fianco di Dele-Bashiru, mentre davanti a Mandas, la linea a quattro sarà composta da Marusic, Gigot, Romagnoli e Pellegrini. In attacco Dia è in dubbio per il ruolo di trequartista, al suo posto Pedro è il favorito, con Tchaouna a destra e Noslin a sinistra a sostenere Castellanos.

Sporting Braga (3-4-2-1): Hornicek; Bambu, Oliveira, Niakaté; Fernandes, Moutinho, Gorby, Martinez; Horta, Gharbi; Ouazzani. All. Carlos Carvalhal.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Gila, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. All. Marco Baroni.

La partita fra Sporting Braga e Lazio dell'Estadio Municipal de Braga, valevole per la ottava giornata della fase a campionato di Europa League, inizierà alle 21 di giovedì 30 gennaio 2025. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, al canale Sky Sport canale 253. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. La telecronaca della sfida sarà affidata a Paolo Ciarravano e Fernando Orsi.