Roma-Eintracht Francoforte in tv: orario e probabili formazioni

Roma, 30 gennaio 2025 – Una vittoria permette di mettere la testa da parte e prepararsi mentalmente per un durissimo turno di spareggio, al contrario sarà necessario allungare lo sguardo al tabellone per conoscere il proprio destino. La Roma ha il futuro nelle sue mani, ma per poterlo concretizzare serve una notte da grande all'interno del suo stadio. Nell'ultima giornata della fase a campionato all'Olimpico arriva la seconda della classifica, l'Eintracht Francoforte, per una sfida thriller che per i giallorossi odora già di dentro o fuori. I giallorossi attualmente siedono infatti in ventunesima posizione in graduatoria, mantenendo un solo punto di margine sul Porto, prima esclusa e per non fare calcoli circa la loro partecipazione agli spareggi per gli ottavi di finale, possono concedersi solo la vittoria. La partita si giocherà alle 21 di giovedì 30 gennaio, come tutte le sfide di quest'ultima giornata di Europa League.

Nove punti ottenuti in sette giornate nonostante un calendario agevole, la Roma non può certo dirsi soddisfatta di questa prima parte di Europa League. A prescindere da quello che sarà il destino in questa competizione dei capitolini, la stagione in Europa della squadra rispecchia perfettamente le stesse difficoltà avute in stagione. Dal debutto con pareggio contro l'Athletic Club di Bilbao, al brutto pareggio ottenuto in Belgio contro una battibile Royale Union Saint-Gilloise, fino ai ko pesanti in trasferta contro Elfsborg e AZ Alkmaar. Tanti, troppi i punti persi per strada, per una squadra, come quella di Ranieri il cui obiettivo è necessariamente quello di tornare a essere protagonista negli episodi conclusivi del torneo, come fu nella finale del 2023 o nella semifinale dell'anno scorso. Per arrivarci però prima bisogna sopravvivere a questa notte di calcio, di passione. Anche nelle scorse edizioni i giallorossi arrivarono a fine competizione passando per gli spareggi, dopo aver fallito la vittoria di un girone sulla carta agevole. Un successo contro l'Eintracht permetterebbe di non dover speculare sui risultati delle rivali, ma anche un pareggio potrebbe bastare a ottenere un posto nelle 24.

Dall'altra parte la squadra tedesca non vuole fare sconti. La squadra a sorpresa si sta rivelando grande protagonista non solo in Europa League, dove è diventata la prima inseguitrice della Lazio, insieme al Bilbao, ma anche in Bundesliga, dove è al momento la terza forza del campionato. Il mercato invernale non è stato però attraversato in maniera indenne dai biancorossi tedeschi. A suon di reti Omar Marmoush stava trascinando la squadra sia in patria, sia in Europa, ma il Manchester City ha investito ben 75 milioni per fargli preparare le valigie e lasciare la Germania. Per ora ci ha pensato Ekitiké a realizzare le reti del venticinquenne egiziano, ma nell'ultima giornata è arrivato uno stop inatteso contro l'Hoffenheim. Non solo questo, se si analizza il calendario dei biancorossi in questa Europa League, fino a qui la Roma è sulla carta l'avversario più forte che i tedeschi incontreranno in questa prima parte, potendo così ipotizzare una classifica leggermente agevolata da un sorteggio benevolo. Avendo il pass per gli ottavi sostanzialmente già in mano, chissà che non possano arrivare all'Olimpico con l'idea di gestire le energie fisiche e mentali in vista della propria rincorsa europea in Bundesliga.

Per la sfida dell'Olimpico tra Roma e Francoforte la Uefa ha scelto come arbitro lo sloveno Rade Obrenovic. Il fischietto balcanico sarà coadiuvato dagli assistenti suoi connazionali Jure Praprotnik e Grega Kordez, con quarto uomo un altro sloveno in David Smajc. In sala Var seguiranno la partita il francese Jérome Brisard, con l'olandese Rob Dieperink. Per il direttore di gara nato a Lubiana si tratterà della seconda partita stagionale in Europa League, a cui ne aggiunge 3 di Champions League e 2 di Nations League. Oltre a queste partite in ambito Uefa, ha diretto anche 8 partite del campionato sloveno, oltre a partite dirette in Super League Ellenica, campionato di Cipro, Saudi Pro League e King's Cup (Coppa dell'Arabia Saudita), dove ne ha diretta una per ogni competizione, arrivando a un totale di 18 in quest'annata. Debutto assoluto per Obrenovic sia con la Roma, sia con l'Eintracht, ma in passato c'è stato un incrocio tra la Primavera giallorossa e il direttore di gara, nella Youth League del 2017-18: allora i giovani capitolini persero per 1-2 contro le giovanili dell'Atletico Madrid.

Probabili formazioni

Alcuni cambi in casa romanista rispetto alla trasferta vincente di Udine. Torna Hummels in difesa, dove riprenderò il proprio posto tra Mancini e N'Dicka, davanti a Svilar. Saelemaekers corre sulla fascia di destra, mentre Angeliño sarà a sinistra, mentre in mediana dovrebbe riformarsi la coppia composta da Paredes e Koné. In attacco non si discute la presenza di Dovbyk dal primo minuto come riferimento offensivo, mentre alle sue spalle dovrebbero agire Dybala e Pellegrini.

Schema speculare per Dino Toppmoller nei confronti della squadra di Claudio Ranieri. In porta non si tocca Trapp, capitano e leader carismatico della squadra. Davanti a lui Collins, Koch e Theate sono i tre indiziati per il ruolo di titolari in difesa. L'ex di serata Kristensen agirà sulla fascia di destra, con Brown sul lato opposto a comporre il centrocampo al fianco di Skhiri e Larsson. La fantasia di Gotze dovrebbe fare il paio con quella di Dybala in casa giallorossa, con il Campione del Mondo tedesco, affiancato da Knauff alle spalle di Ekitiké

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Kone, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Shkiri, Larsson, Brown; Gotze, Knauff; Ekitiké. All. Dino Toppmoller.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma ed Eintracht Francoforte dello stadio Olimpico, valevole per l'ottava giornata della fase a campionato di Europa League, inizierà alle 21 di giovedì, 30 gennaio 2025. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. La telecronaca della sfida sarà affidata a Maurizio Compagnoni e Blerim Dzemaili.