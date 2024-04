Milan-Roma, formazioni ufficiali live: Leao-Giroud contro Dybala-Lukaku. Diretta Europa League alle 21

Milano, 11 aprile 2024 – Milan-Roma atto primo: alle 21 a San Siro va in scena l’andata dei quarti di finale di Europa League. Una partita fondamentale tra due squadre in grande salute: i rossoneri arrivano all’appuntamento con una striscia aperta di sette vittorie consecutive tra campionato e coppa, mentre per i giallorossi ci sono dieci successi in quindici partite – l’ultimo nel derby contro la Lazio – dopo l’arrivo di De Rossi in panchina al posto di Mourinho.

Si preannuncia una sfida spettacolare, con entrambi i tecnici decisi a schierare l’artiglieria pesante: Pioli punta su Leao, Pulisic, Loftus-Cheek e Giroud, dall’altra a parte a spingere i sogni europei della Roma c’è la coppia Dybala-Lukaku. Insomma, grandi stelle al Meazza. In difesa per il Milan c’è Thiaw che supera nel ballottaggio Kjaer per un posto al fianco di Gabbia, vista l’assenza per squalifica di Tomori. A centrocampo spazio a Bennacer e Reijnders.

De Rossi affida il centrocampo a Cristiante, Paredes e Pellegrini, mentre davanti insieme a Dybala e Lukaku gioca l’ex El Shaarawy.

Le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

Milan-Roma live alle 21

Dove vedere la partita in tv

Milan-Roma si gioca alle 21: la partita è trasmessa in diretta su Rai 1, Sky e Dazn.