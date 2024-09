Roma-Atheltic Bilbao in tv: dove vederla e probabili formazioni. Big match al debutto per i giallorossi

Roma 25 settembre 2024 - Si alza il sipario sulla stagione europea anche per l'Europa League, a una settimana esatta dalla prima giornata di Champions. Nuovo formato, a 36 squadre e non più a 32, per la seconda competizione per club, che ricalca in tutto e per tutto quella della nuova Coppa dei Campioni. Niente più gironi dunque, ma un calendario di otto partite scelto dall'algoritmo, che dalle 4 fasce in cui erano divise le formazioni, ha selezionato due squadre per fascia, una da affrontare in casa e l'altra in trasferta. La scelta del computer per la Roma in questo debutto europeo è ricaduta sull'Athletic Club di Bilbao, appuntamento fissato per domani, giovedì 25 settembre 2024, alle ore 21 allo stadio Olimpico.

I giallorossi sono a caccia di un rimbalzo dopo l'avvio di stagione in chiaroscuro. L'arrivo sulla panchina romanista di Ivan Juric ha portato con sé tante polemiche, non tanto per la scelta del tecnico croato, quanto per le circostanze attorno alla separazione con il precedente allenatore Daniele De Rossi. Le contestazioni all'Olimpico hanno reso complicato l'esordio dell'allenatore, ma in pochi minuti la squadra è riuscita ad allontanarli, almeno per la durata di tutta la partita, demolendo con un perentorio 3-0 l'Udinese, in una sfida dove i bianconeri non sono mai stati capaci di dare l'idea di poterla vincere. Questo però non basta a dare tranquillità a un ambiente sempre in fermento e quanto più caldo che mai in seguito alle ultime vicissitudini in seno alla società. Così il palcoscenico europeo può essere una chance per lenire ulteriormente questi dolori in seno alla tifoseria, ma occhio a sottovalutare l'avversario, perché il debutto sarà complicatissimo contro una formazione formalmente di quarta fascia, ma realmente una seria candidata al successo finale.

La Roma sarà infatti di fronte all'Athletic Club di Bilbao, al ritorno in una competizione europea dopo sei anni di assenza. L'ultima volta in Europa League ai biancorossi costò carissimo, arrivando anche a pochi passi dalla retrocessione dalla Liga, quella che sarebbe stata la prima storica. Da allora una vera e propria rivoluzione tecnica, la maturazione di Iñaki Williams, oggi leader carismatico della squadra, e la contestuale salita alla ribalta del fratello Nico, hanno reso il Bilbao una squadra divertente in attacco, trovando anche una solidità importante nel reparto arretrato, retto dal portiere anche della Nazionale spagnola, Unai Simon, insieme ad Aitor Paredes e Dani Vivian. A questo si è aggiunta la solidità tecnica che può dare una guida come Ernesto Valverde, alla sua terza parentesi da allenatore dell'Athletic. Lo scorso anno sotto la sua guida la formazione ha ottenuto il suo miglior risultato degli ultimi dieci anni, arrivando quinto in Liga, lottando fino all'ultimo per un posto in Champions League, e togliendosi anche la soddisfazione di un trofeo, vincendo la Coppa del Re (24esimo successo nella storia del club nella competizione), battendo in una finale a sorpresa il Maiorca. Ora l'obiettivo è cercare di replicare quel successo in questa Europa League, visto che la finale si giocherà proprio alla Catedral del calcio basco, lo stadio San Mames di Bilbao.

La Uefa ha reso noto gli arbitri della partita di giovedì tra Roma e Athletic Club, valida per la prima giornata di Europa League. A dirigere l'incontro sarà il bulgaro Georgi Kabakov, assistito dai connazionali Martin Margaritov, Diyan Valkov, con quarto ufficiale Radoslav Gidzhenov, anch'egli bulgaro. Viene dalla Bulgaria anche l'arbitro Var Dragomir Draganov, assistito dal serbo Momcilo Markovic. Per il fischietto est-europeo si tratterà della decima direzione di questa stagione, la quinta in campo internazionale, a cui ne aggiunge 5 del campionato bulgaro, oltre a 2 partite dei preliminari di Europa League, 1 in Champions League e 1 in Nations League. Un precedente per il direttore di gara con la Roma, datato 20 febbraio 2020, quando i giallorossi all'Olimpico superarono il Gent, primo incrocio di carriera invece con i baschi.

Probabili formazioni

Il debutto sulla panchina giallorossa è andato bene, ora è tempo per il debutto in Europa per Juric. In porta si va verso la conferma di Svilar, con Hermoso candidato al ruolo di centrale affiancato da N'Dicka e Mancini. Nella linea a quattro in mediana potrebbe essere arrivato il momento di Koné, da affiancare a uno tra Cristante e Paredes. Sulle corsie Angeliño a sinistra, ma occhio a Zalewski, e Çelik a destra. Alle spalle di Dovbyk invece è aperto il ballottaggio, Baldanzi a sinistra sembra l'uomo in vantaggio sui rivali, mentre a sinistra Dybala dovrebbe esserea ancora preferito a Soulé.

Ernesto Valverde riparte dal suo 4-2-3-1 e in porta va verso la conferma di Agirrezabala, in attesa del rientro dall'infortunio di Simon. Davanti a lui De Marcos e Yuri agiranno sulle corsie, mentre Vivian e Paredes saranno i centrali, in ballottaggio anche Yeray per mettere in dubbio uno dei due al centro del reparto. In mediana Prados e Galarreta saranno i due mediani, con Iñaki Williams, Unai Gomez e Berenguer alle spalle dell'unica punta Guruzeta, reduce da una doppietta nell'ultima giornata di Liga.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. All. Ivan Juric.

Athletic Club (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Prados, Galarreta; I. Williams, Unai Gomez, Berenguer; Guruzeta. All. Ernesto Valverde.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Athletic Bilbao dello stadio Olimpico, valevole per la prima giornata della fase a campionato di Europa League, inizierà alle ore 21 di giovedì 26 settembre 2024. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app di NOW sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. Su Sky e NOW la telecronaca della sfida valevole per la prima giornata della fase a campionato di Europa League, sarà affidata a Riccardo Gentile e Riccardo Montolivo.