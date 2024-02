Roma-Feyenoord: probabili formazioni e dove vedere la partita

Roma, 21 febbraio 2024 – Saranno 90 minuti (o forse di più) di passione per la Roma a caccia di un posto tra le prime 16 di Europa League, di fronte però la più acerrima rivale di queste ultime stagioni continentali. Giovedì infatti i capitolini ospiteranno il Feyenoord in quella che si può considerare una classica del calcio europeo, in palio un posto negli ottavi di finale della seconda competizione europea per club, calcio d'inizio fissato alle 21. Quinto episodio di questa sfida nelle ultime tre annate sportive, all'andata le due squadre si sono equivalse allo Stadion Feijenoord, noto anche come "de Kuip", terminando la sfida sul risultato di parità. Al vantaggio dei padroni di casa, firmato Igor Paixao, ha risposto Romelu Lukaku, due colpi di testa per un pareggio che di fatto rimanda a questa sfida il verdetto definitivo, concedendo come unico margine il fattore campo ai giallorossi.

De Rossi ha recuperato Smalling, schierato per qualche minuto contro il Frosinone e potrà contare anche su N'Dicka, ma difficilmente li inserirà fin dal primo minuto nel castello difensivo giallorosso. Il tecnico riparte dal cinismo mostrato nella sfida contro i frusinati e dalla personalità con cui hanno lottato di fronte a uno stadio, come quello olandese, capace di annichilire anche la Lazio di Sarri, dimostratasi invece capace di tenere testa anche a una delle formazioni più blasonate d'Europa, come il Bayern Monaco. Non solo questo, il gol ritrovato da Lukaku può dare grande fiducia al belga e se questo si somma a un Dybala preservato in campionato, dopo aver visto tutta la sfida dello Stirpe dalla panchina, ecco che i giallorossi si candidano al ruolo di favoriti di questa sfida.

Non bisogna però sottovalutare il ruolo da antagonisti dell'Olimpico che ricopriranno i ragazzi di Arne Slot. La formazione campione d'Olanda in carica venderà cara la pelle e a differenza del match di andata, potrà contare sul suo uomo di punta, vale a dire Santiago Gimenez. Il messicano nato a Buenos Aires ha avuto la possibilità di scendere in campo solo per una parentesi nel match della de Kuip, a causa di un problema al polpaccio che ne ha pregiudicato le condizioni fisiche nel primo episodio di questa sfida. Il bomber sudamericano ha dimostrato di poter fare la differenza con una continuità spaventosa, avendo segnato la bellezza di 21 gol e confezionato 5 assist in 30 presenze. Numeri da capogiro per un ragazzo classe 2001 che da due stagioni è il leader tecnico e carismatico dei biancorossi. Recupera anche Geertruida, assente all'andata a causa di un virus influenzale, mentre resta fuori Bijlow, confermata la presenza del portiere Wellenreuther.

A dirigere la sfida dell'Olimpico, ritorno dei playoff di Europa League, la Uefa ha designato il fischietto spagnolo Jesús Gil Manzano, per una squadra arbitrale, in campo e in sala var, tutta spagnola. Il direttore di gara sarà infatti coadiuvato dagli assistenti Diego Barbero e Ángel Nevado, quarto ufficiale Juan Martínez Munuera, mentre in sala Var ci saranno Alejandro Hernández e Guillermo Cuadra (Avar).

Un solo precedente per i capitolini con il fischietto iberico, datato 7 novembre 2019, quando in Europa League i giallorossi si arresero per 2-1 in trasferta contro il Borussia Monchengaldbach. Due invece gli incroci tra la squadra dei Paesi Bassi e l'arbitro nato a Don Benito (Estremadura), entrambi in Europa League ed entrambi vincenti per i campioni d'Olanda, il primo risalente addirittura alla stagione 2016-17, quando si imposero per 1-0 sul Manchester United, il secondo la scorsa stagione quando alla de Kuip i biancorossi superarono per 7-1 lo Shakhtar Donetsk. Per il direttore di gara si tratterà della ventiduesima direzione stagionale, la sesta in ambito internazionale, tra le cinque precedenti anche una squadra italiana, con il fischietto che ha diretto il successo del Milan sul Paris Saint-Germain per 2-1, nei gironi di Champions League.

Probabili formazioni

De Rossi senza lo squalificato Bove, ripropone Cristante e Pellegrini ai lati di Paredes, nel tentativo di dare fin da subito superiorità in fase di palleggio alla mediana romanista. In attacco Dybala è pronto a riunirsi con Lukaku nel tridente offensivo, mentre è ballottaggio tra Zalewski ed El Shaarawy per il ruolo di terzo uomo sulla sinistra del fronte offensivo, faraone momentaneamente in vantaggio. Dopo la grande prestazione da titolare in campionato Svilar va verso la conferma tra i pali, a scapito di Rui Patricio. Davanti a lui in difesa invece Llorente e Mancini saranno nuovamente al centro della difesa, con Spinazzola a sinistra, in vantaggio su Angeliño e Karsdorp a destra. Tornano in panchina N'Dicka e Smalling, ma improbabile un loro impiego nel corso della sfida.

Formazione simile a quella del match di andata per Slot, il quale però recupera un grande protagonista fin dal primo minuto. Al posto di Ueda infatti a guidare l'attacco tornerà il capocannoniere Santiago Gimenez, il quale sarà supportato dal talento di Paixao e Stenges. A centrocampo sarà inserito Timber, il quale prenderà il posto del numero 10, spostato in avanti, mentre, sono confermati Wieffer e Zerrouki nella linea a tre. Torna dopo l'influenza Geertruida, il quale recuprererà il proprio posto sull'out di destra, con Beelen, Hancko e Hartman, mentre in porta non recupera Bijlow, al suo posto è confermato Wellenreuther.

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi.

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Gimenez, Paixao. All. Arne Slot

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Feyenoord dello stadio Olimpico, valevole per la sfida di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League, inizierà alle 21 di giovedì 22 febbraio. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile in chiaro su TV8, mentre sul satellite sarà visibile sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4k (canale 213) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. La partita sarà però disponbile in streaming anche su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20.45. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. Su Sky la telecronaca della sfida valevole per il terzo turno di Europa League, sarà affidata a Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. Su Dazn invece ci carà invece Pierluigi Pardo a commentare il match dell'Olimpico.