Roma-Porto: obiettivo ottavi, si riparte dal pari dell'andata, formazioni e orari tv

Roma 19 febbraio 2025 – Servirà un'altra grande nottata di calcio, ma la Roma ha tutte le carte in regola per raggiungere la Lazio agli ottavi di finale e chissà, regalarsi un derby formato Europa. Nella giornata di domani i capitolini affronteranno un turno di ritorno di spareggio complicato, ma con la spinta dell'Olimpico dalla propria parte a caccia di un'altra grande stagione nelle coppe continentali. Nella Capitale arriva il Porto per giocarsi a propria volta le sue chance di arrivare il più lontano possibile in questa Europa League, ma per farlo dovrà sopravvivere a una notte nel Colosseo del calcio italiano. Il calcio di inizio di questa sfida di ritorno degli spareggi per gli ottavi di finale è fissato per le ore 18:45 di giovedì 19 febbraio 2025. All'andata giocata in Portogallo le due squadre hanno pareggiato con il punteggio di 1-1, rimandando completamente il verdetto a questa sfida.

Scottata dal pareggio dell'andata, non tanto per l'essersi visto rimontare il vantaggio iniziale, ma per come questo sia arrivato. Il Porto ha infatti potuto approfittare dell'espulsione di Cristante, arrivata a circa metà della ripresa con due ammonizioni a meno di 10 minuti di distanza l'una dall'altra. Tra queste la rete del pareggio di Moura. L'inferiorità numerica ha fatto arrabbiare Ranieri perché non ha permesso alla sua squadra di contrattaccare nel finale, costringendo i capitolini al contrario a difendersi strenuamente nel finale di gara. La rabbia di Ranieri nel post-partita ha scatenato la polemica nel confronto del direttore di gara Stieler e del designatore Rosetti, secondo il tecnico non all'altezza di questa sfida specifica. Ora però il fattore campo è invertito e i giallorossi dopo essere sopravvissuti a un incandescente Estadio Do Dragao, potranno far valere il peso dell'Olimpico, già teatro di grandi successi in questa campagna europea. L'ultima vittoria in ordine temporale è stata quella contro l'Eintracht Francoforte nell'ultima giornata della fase a campionato, un partita senza i cui tre punti, si sarebbe rischiato di non arrivare nemmeno a questo punto.

Il Porto però non ci starà a giocare il ruolo della vittima sacrificale ed è pronto a rovinare la festa romanista all'Olimpico. Squadra capace di soffrire e reagire, la formazione di Martin Anselmi continua a non brillare nemmeno in campionato, ma nel weekend ha festeggiato un successo prezioso che l'ha riportata al secondo posto in solitaria. Contro la Farense penultima però i dragoni di Portogallo hanno faticato non poco a ottenere i tre punti. Nonostante il gap tecnico e anche morale tra le parti in campo, una sola rete di margine per uno 0-1 finale, dove per altro il Porto non è riuscito a schiacciare come si deve i modesti rivali, sono segnali importanti. Certo, il tecnico argentino dei biancoblù ha optato per diverse rotazioni e in parallelo questa vittoria contro la Farense, vale quella contro il Parma dei giallorossi, ma il dominio tecnico sul campo non è stato comparabile. Occhio però alle reazioni d'orgoglio, perché una squadra storicamente vincente come è quella lusitana, difficilmente abdicherà alle proprie ambizioni con facilità.

In risposta anche alle polemiche di Ranieri, Rosetti e la Uefa hanno scelto il francese François Letexier per la direzione del match dell'Olimpico tra Roma e Porto. Squadra arbitrale tutta francese per la sfida, con il direttore di gara affiancato dagli assistenti Cyrul Mugnier e Mehdi Rahmouni. Il quarto uomo è Mathieu Vernice, mentre in sala Var siederanno Willy Delajod e Benoit Millot. Arbitro della finale di Euro 2024, per lui si tratterà della direzione numero 18 della stagione, la prima in Europa League, dopo averne dirette 8 tra Champions (5), Nations (2) e Conference League (1). A queste ne aggiunge altre 8 in Ligue 1 e 1 delle qualificazioni Olimpiche dello scorso maggio. Quarto incrocio con la quarta formazione italiana diversa in questa stagione, il bilancio con le italiane è di 1 vittoria (Juventus) e 2 sconfitte (Fiorentina e Milan). Quarto incrocio di sempre anche tra la Roma stessa e l'arbitro transalpino, il bilancio conta una vittoria e 2 sconfitte, tutte nella scorsa stagione di Europa League. Primo incrocio di sempre invece con il Porto.

Probabili formazioni

Pochi dubbi in casa Roma, in campo contro il Porto la migliore formazione possibile. In attacco tornerà Dovbyk, supportato con ogni probabilità da Dybala e Pellegrini. Torna a sinistra Angeliño, con Koné e Paredes in mediana, mentre Çelik è leggermente avanti su Rensch e Saelemaekers nel ballottaggio sulla corsia di destra. Davanti a Svilar ci saranno Mancini, Hummels e N'Dicka.

Proprio come farà Ranieri, anche Anselmi punterà sulla versione tipo del suo Porto. Davanti a Diogo Costa pronta allora la linea composta da Pedro, Perez e Djalo. In mediana Varela detterà i tempi in attacco e farà da diga in difesa, affiancato da due giocatori molto bravi negli inserimenti come Moura ed Eustaquio. A destra Joao Mario, a sinistra il giovanissimo e talentuosissimo Mora, mentre in avanti Samu sarà affiancato da Pepe.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Celik, Koné, Paredes, Angeliño; Pellegrini, Dybala, Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Porto (3-5-2): Diogo Costa; Pedro, Perez, Djalo; Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio, Mora; Pepe, Samu. All. Martin Anselmi.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Porto dello stadio Olimpico, valevole per il ritorno degli spareggi per gli ottavi di finale della fase a eliminazione diretta di Europa League, inizierà alle ore 18:45 di giovedì 20 febbraio 2025. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. La telecronaca della sfida sarà affidata a RIccardo Gentile e Lorenzo Minotti.