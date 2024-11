Lazio-Ludogorets e Tottenham-Roma, orario e dove vedere le partite di Europa League

Milano, 27 novembre 2024 - Tutto pronto per la quinta giornata di Europa League. Un turno che può già dare risposte importanti in vista delle fasi successive. Lo sa bene la Lazio, prima da sola a punteggio pieno: in caso di un altro successo contro il Ludogorets, la squadra di Baroni sarebbe infatti davvero a un passo dagli ottavi di finale. Discorso simile per il gruppetto di cinque squadre a quota 10, tra cui l’Ajax di Farioli (impegnata sul campo della Real Sociedad) e il Galatasaray di Mertens e Osimhen (in scena in Olanda contro l’AZ). Situazione completamente diversa in casa Roma, attualmente ventesima con soli 5 punti. Per gli uomini di Ranieri trasferta difficilissima a Londra contro il Tottenham: sulla carta la partita più affascinante di questo giovedì, che i giallorossi non possono permettersi di sbagliare. In zona playoff, interessanti le sfide tra Steaua Bucarest (a quota 9) e Olympiacos (a 7) e Midtjylland ed Eintracht (7 punti contro 10). Grande attesa anche per il debutto europeo di Amorim sulla panchina del Manchester United: dopo il pareggio in campionato, l’ex tecnico dello Sporting Lisbona cerca tre punti importanti contro il Bodo Glimt.