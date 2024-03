Slavia Praga-Milan live: Pioli si affida ai big per centrare i quarti. Europa League in diretta

Praga, 14 marzo 2024 – Missione a Praga (calcio d’inizio alle 18.45) per conquistare i quarti di finale di Europa League. E dimenticare l’inchiesta sulla cessione del club da Elliott a RedBird.

Nonostante il 4-2 conquistato nella gara d’andata, per i rossoneri non si prospetta un compito facile: a San Siro lo Slavia ha dimostrato di essere un avversario temibile, riuscendo a segnare due gol nonostante l’inferiorità numerica. Il Milan deve evitare cali di concentrazione in difesa e sfruttare gli spazi per colpire lo Slavia. La speranza è che la serata vissuta a Rennes nel ritorno dei playoff, con i tre gol incassati, sia servita da lezione.

Al centro della difesa spazio a Tomori e Gabbia, Musah e Adli a centrocampo e davanti il terzetto Pulisic- Loftus Cheek-Leao alle spalle di Giroud.

Con il campionato ormai nelle mani dell’Inter, l’Europa League è un obiettivo primario per il Milan e anche per Stefano Pioli, che si gioca la conferma sulla panchina rossonera: “Sappiamo di esserci presi un discreto margine di vantaggio ma la qualificazione è ancora da raggiungere e va conquistata con una prestazione fatta di attenzione, determinazione e qualità. I nostri avversari sanno giocare con energia e intensità, quindi massima attenzione”, le parole dell’allenatore alla vigilia della sfida.

Le formazioni ufficiali

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Stanek; Vlcek, Ogbu, Zima, Zmzrly; Holes, Dorley; Doudera, Provod, Wallem; Chytil. A disposizione: Mandous, Sirotnik, Tijani, Zafeiris, Van Buren, Jurecka, Sevcik, Schranz, Tomic, M. Jurasek, Konecny, Pech. Allenatore: Trpisovsky.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disposizione: Sportiello, Nava, Bennacer, Reijnders, Jovic, Okafor, Kalulu, Chukwueze, Kjaer, Thiaw, Terracciano. Allenatore: Pioli.

Slavia Praga-Milan live alle 18.45

Dove vedere la partita

Slavia Praga-Milan, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, è trasmessa in diretta su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport 253. In streaming su Sky Go, Dazn e Now TV.