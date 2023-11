Atalanta-Sturm Graz, la partita di Europa League al Gewiss Stadium: probabili formazioni e tv

Bergamo, 8 novembre 2023 – Domani sera alle 21 l’Atalanta al Gewiss Stadium riceve gli austriaci dello Sturm Graz nella quarta gara di Europa League. Dea prima nel suo girone con 7 punti, inseguita a quota 4 dallo Sporting Lisbona, atteso a Bergamo tra tre settimane, e dallo Sturm, con i polacchi del Rakow ultimi con un solo punto.

Facili i conti: se domani la squadra di Gasperini batte lo Sturm lo elimina, avendo il confronto diretto favorevole, e sale a quota 10, per cui poi un pareggio casalingo con lo Sporting, sconfitto all’andata a Lisbona per 2-1, garantirebbe la vittoria del girone con una partita di anticipo, rendendo l’ultima trasferta in Polonia solo un’amichevole.

Arrivare primi nel girone per i nerazzurri significherebbe accedere direttamente agli ottavi di finale, a marzo, saltando anche due partite, saltando l’insidioso turno di spareggio a febbraio riservato alle seconde classificate contro le squadre eliminate dalla Champions League. Battere lo Sturm spianerebbe la strada alla Dea, ma tra il dire e il fare ci sono gli ostici austriaci, che due settimane fa all’andata sono riusciti a bloccare i bergamaschi sul 2-2 pur giocando in dieci l’intera ripresa. Dea che stasera dovrà fare a meno dei soliti Palomino e Toure’ e di tre potenziali titolari usciti malconci dalla gara di sabato contro l’Inter.

Ieri infatti si sono fermati, per infortuni diversi, il fantasista Charles De Ketelaere, per i postumi distrattivi al ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale mediale, il laterale Matteo Ruggeri, per i postumi traumatico-distrattivi della caviglia destra con interessamento del compartimento articolare interno, e il difensore Giorgio Scalvini, per una nuova ricaduta per la lombalgia che lo aveva già frenato la scorsa settimana dopo la trasferta a Empoli.

Scelte quasi obbligate per Gasp, che dietro avrà solo il trio dei veterani Toloi-Djimsiti-Kolasinac, mentre sulle fasce Hateboer sarà a destra e Zappacosta traslocherà a sinistra con i millennials Holm e Bakker pronti a staffettarli nella ripresa. Davanti solito affollamento con Muriel che scalpita dopo la doppietta realizzata in Austria ma Scamacca dovrebbe partire titolare con Lookman di spalla. Centrocampo con il solito triangolo De Roon-Ederson in mediana con Koopmeiners più alto da trequartista.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2) Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Lookman, Scamacca.

STURM GRAZ (4-3-1-2) Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Hierlander, Stankovic, Prass; Boving Vick; Horvat, Wlodarczyk. All. Ilzer

Dove vederla: diretta dalle 21 su TV8, Dazn e SkySport