Europei 2024, l’Italia c’è: ecco chi potrebbe trovare nei gironi

Roma, 21 novembre 2023 – Tra i brividi l'Italia rientra nell'Europeo dalla porta principale. Centrata la qualificazione dopo la vittoria con la 'bestia nera' Macedonia e il pareggio con l'Ucraina, si apre ora una serie di scenari sul futuro azzurro nella competizione. Un destino – più piccolo di quello che ci si giocava ieri sera – appeso a una partita: Croazia contro Armenia per un posto in terza o quarta fascia (e quindi avere una vita più o meno facile) al momento dei sorteggi per i gironi del torneo, in programma il 2 dicembre ad Amburgo.

Sì, perché alle qualificazioni lo scettro di testa di serie, con il primo posto nel gruppo, se lo prende l'Inghilterra. Il secondo posto invece complica un po' le cose: gli uomini di Spalletti sono ancora in terza fascia (gli ultimi), con il rischio di finire in quarta. Destino che probabilmente porterebbe a un gruppo con una delle big, una forte di seconda fascia e qualche brutto cliente dalla terza come Serbia o Olanda.

Come funzionano i sorteggi di Euro 2024

Terminate anche le ultime partite di qualificazione, si formeranno quattro fasce da sei squadre l'una, fasce che vengono determinate appunto in base al rendimento delle qualificazioni. In prima fascia la Germania, come Paese ospitante, e le cinque vincitrici dei gironi di qualificazione: Portogallo, Francia, Spagna, Belgio e Inghilterra.

In seconda le altri vincitrici dei gironi e la migliore seconda, mentre la terza e la quarta fascia sarà decisivo uno speciale ranking di questa qualificazione. Le tre vincitrici dei playoff sono automaticamente in quarta fascia.

Le fasce

PRIMA FASCIA

Germania,

Portogallo,

Francia,

Spagna,

Belgio,

Inghilterra,

SECONDA FASCIA

Ungheria,

Danimarca,

Albania,

Austria,

Turchia (da determinare),

Romania (da determinare),

Svizzera (da determinare),

TERZA FASCIA

Scozia,

Slovenia,

Slovacchia,

Repubblica Ceca,

Olanda,

Turchia (da determinare),

Italia (da determinare),

QUARTA FASCIA

Italia (da determinare),

Romania (da determinare),

Svizzera (da determinare),

Serbia,

Squadra vincente Playoff A,

Squadra vincente Playoff B,

Squadra vincente Playoff C,